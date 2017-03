Moisiu: Kosova ka humbur shumë kohë me ushtrinë

Ish-presidenti i Shqipërisë, Alfred Moisiu ka thënë se neni 126 i Kushtetutës së Kosovës lejon të bëhen rregullime me anë të Ligjit.

Kështu ai ka thënë se ka shtigje alternative. Moisiu ka thënë se Kosova ka humbur shumë kohë, pasi sipas tij, Kosova ka mundur të ec përpara në këtë proces qysh para disa vitesh, transmeton lajmi.net

“Natyrisht ne nuk duhet të biem ndesh me aleatët tanë, as me Amerikën dhe as me Bashkimin Evropian… Por është e nevojshme që të punohet shumë që shpjegohet se pse duhet Ushtria e Kosovës”, ka thënë Moisiu.