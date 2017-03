“ MOJ PARTI MOJ TA LUMSHA SYRIN “

Nga Fërgim Demiri/

S’këndohej kot kënga dikur, moj parti ta lumsha syrin.

Epo kjo me ndasitë dhe përçarjet s’është punë e freskët nga sot. Kjo ka datën që nga koha Ilire, fisi ky, fisi ai.

Shqiptarët, si krijesë e Perëndisë, nuk kanë treguar deri tani ndonjë unitet të mbarë për të krijuar një komb, aq sa e thonë përmes legjendave. Komb legjendash, ose komb legenash do thoja më mirë.

Përderisa popujt tjerë benjin shtete dhe shkëputeshin nga Perandoria Osmane, ne mbronim Perandorinë në Çanak Kala. Po e them kështu se dhe gjyshi im kish marr pjesë në këtë luftë kaq të ashpër e të egër, që sot bota ushtarake e njeh si njërën nga më të vështirat dhe të ashprat në këtë botë. Të luftosh kundër katër fuqive të atëhershme botërore, s’ishte shaka.

E ç’bënë Shqiptarët për vete? Bën, hu dushku.

KOHA E SOTSHME

Pasi që popujt Sllav bën shtete dhe kombe, dhe vodhën taktikën sunduse të Perandorisë më të sofistikuar Osmane, ata praktikuan ate në Shqiptarët, me pretekstin, përçaj dhe sundo.

Targetimi i kësaj taktike filloi qysh në kohën kur akoma Turqija Osmane s’kishte ikur definitivisht nga Ballkani, apo Rumelija, siç e quanin ata. Dyndjet e para, që në at kohë kan filluar në krahinën e Nishit që nga Molla e kuqe, vetëm nga tradhtitë dhe përçarjet, të cilat kan ardhur si rezultat i pamundësisë, për tu përcaktuar cilës anë ti takojnë. Turk elamdylah, dhe nisen për në Anadoll me mijëra.

Edhe pas luftrave ballkanike, asaj të parës dhe të dytës Botërore, iknin në Turqi, sepse ua kishte kalemitur Sllavi në tru se janë Turq, dhe kështu dhe sot disa e ndiejnë veten.

Në Jugosllavinë Socialiste, ky fenomen u bë shumë më transparent dhe biles shpesh thuheshte fjala “ poshteni Albanci “ (Shqiptarët e ndershëm), të cilit ishin pjesa kryesore e shërbimeve inteligjente dhe sekrete, që me mish e me shpirtë i shërbenin njëherë më parë OZNA s, e masandej dhe UDB ës.

Kjo e fundit u fuqizua në Shqiptarët, që biles edhe në shtetin shqiptarë kishin lëshuar rrenjë. Kush ishte me këta, kishte çdo gjë edhe në kohën e Socializmit destruktiv, sepse partija i sublimonte në sipërfaqe dhe i favorizonte ata në pozita gjegjëse, në shoqërinë e athershme gjua Socialiste.

Shqiptarët, dhe atëherë ndaheshin në dyshë, a në më shumë pjesë, ata “të ndershmit” dhe ata të diferencuarit.

Shumë gjoja intelektual shqipfolës, se s’do thoja që kanë qen Shqiptarë, vinin dhe atëherë në pozita, mësues, profesorë, grada jepeshin në ushtri, dhe shum privilegje tjera fitoheshin, po të bashkëpunojnë me shërbimin e UDB ës. Bëheshin biles gara kush më shumë ka spiunuar tjetrin që të ziheshte një vend mesuesije, kjo ishte fatale pa asnjë koment tjetër.

Të diferencuarit, ishin të papërshtatshëm për sistemin e kësaj organizate do thoja terorizuse UBDA, dhe atyre u ngjesheshin lloj lloj etiketa si antielementa shtetërore, dhe i vendosnin në Burg nëse do shpreheshin për Shqipërinë, apo për gjuhën Shqipe, ose për liritë që i jepte Kushtetuta me ligjet e saja.

Ata që s’kishin se si ti fusin në lojë të Partisë dhe spiunimit, i diferenconin, i linin pa punë, ua mernin pasurinë e patundur viteve të 50 ta, dhe më vonë gjithashtu mbeteshin të papunë intelektualët Shqiptarë, që detyroheshin të iknin jasht vendit për të siguruar rrskun e bukës.

Por edhe atje si linin rehat. UDB ja ua dërgonte kodoshët pas, bashkëpunëtorët e vyeshëm të këtij shërbimi, të gjithë Shqiptarë, që duheshte të ishin Agjentë provokatorë, por dhe të kryenin dhe atentate mbi veprimtarë të çështjes kombëtare.

Pas rrënimit të Jugosllavisë e njëjta ndodhi. Shqiptarët, akoma nuk mund të shkarkohen nga plizma e UDB ës, dhe i shërbejnë me mish e me shpirtë asaj dhe sot.

U kujtohet mirë se në vitet e 90 ta, Shqiptarët patën një Parti politike, e cila kishte karakterin e një lëvizjeje gjithëshqiptare në Maqedoni, siç është PKK në Kurdistan. Por, as 3 vite svajtën, kur ajo filloj të shkatrroheshte nga brënda. E shkatrroj UDB ja, përmes atyre që i kishte brënda Partisë. Kjo, më dhe sështë as sekret, sepse vet drejtusit e sajë e treguan haptazi.

Nga kjo kohë e deri sot, politika e shërbimit inteligjent Sllav, ariti ti coptojë Shqiptarët në mëse 7 Parti politike, dhe ato me pjestarë të po ati shërbimi, po për interesa individuale, sepse Sllavët janë më të ditur dhe më dinak se sa Shqipfolsit, se Shqiptarët sduken kundi më. Disa, biles i shikoj bajagi janë duke shkruar e dalë me Kollumna, u bënë dhe kollumnaxhinjë, disa të tjerë anal – ista, e po vete vrdall puna e Shqiptarve të Maqedonisë.

I përkujtoj disa që po ftohen shpesh nëpër televizionet sllavomaqedonase si komentatorë, a anal – ista, të mos shesin mjegull, se i dimë kush janë ata . Dimë shumë mirë se do Nasera, Ismeta, Mersela e të tjerë, në kohën kur ishin në pushtet bashkë me LSDM ën, punësuan më shumë Maqedonas, përmes lidhjeve me Shqipfolësit, e Shqiptarë vetëm 0,02 %. Le mos na shesin hallvë pa terezi, se edhe këta njerëz ishin të po këti shërbimi të UDB ës, sepse si do bëheshin ndryshe Ministra a Zëvendësa atbotë, kur Branko Crvenkovski haptazi bashkëpunonte me Kasapin e Ballkanit, Sllobodan Millosheviq.

As PDSH ja s’është kombëtare, ta heqin nga mendja qytetarët. Menduh Thaçi, bashkëpuntorë i dej i shërbimit sekret, bashkë me Muharrem Nexhipin, tani i ndjerë. Vetëm një politikan patëm të panjollosur, e ai ishte Arbër Xhaferri. Edhe PDSH ja punësoj më shumë Maqedonas nëpër institucionet, se sa Shqiptarë,

Për BDI në mos flasim. Atje dihej se çpo ndodh. Ajo u formua bash nga DBK ja Maqedonase me të vetmin qëllim, veç mos respektohet marrveshtja e paqës që u nënshkrua në Ohër. Dhe ja tani, përsëri nga Mitra e sajë del dhe një Parti kodoshësh, që me plogështi do ti shërbejë fenomenit UDB janë.

Shqiptarët, skan patur kurr strategji autoktone politike. Çdoherë kanë qen në këto pozita siç janë dhe sot.

Po ta lexoni dekretin e Kongresit të dytë të Manastirit ku Mitëhat Frashëri ishte kryetarë, dhe ku u sollën shumë vendime se si të rrjedh çështja Shqiptare, do bindeni se kjo që po ndodh sot, ska të bëj me realitetin kombëtarë, e as me diplomacinë autoktone shqiptare.

Dhe unë vet jam njëri nga ata të padëshiruarit për kët shërbim, me ndihmën pra të Shqipfolsëve, mbeta kaq kohë i papunë, i larguar dhe diferencuar nga jeta shoqërore dhe kulturore, pa mundësi që të jem pjesë e shoqërisë intelektuale ku takoj dhe ku e kam vendin. E gjith kjo, me urdhrin e UDB ës, e cila është në gjakun e Shqipfolsëve, të cilit më shumë japin kontribut për te, se sa vet Sllavet që e kanë formuar.