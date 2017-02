Mometi kur Vlora Çitaku ‘godet’ rëndë dhe e bën për ‘pesë pare’ Nikoliqin në OKB

Mbrëmë është mbajtur sesioni i Këshillimit të Sigurimit për Kosovën, ku ka pasur përplasje në mes të përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë.

Presidenti serb Tomislav Nikoliç shprehu pakënaqësi rreth përpjekjeve të Prishtinës për krijimin e një ushtrie, ndërsa Ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku tha nga ana e saj se Prishtina nuk do të diskutojë me Serbinë dhe me asnjë vend tjetër për krijimin e forcave të armatosura.

Ajo foli edhe për arrestimin e Ramush Haradinajt, duke e cilësuar si përpjekje të Serbisë për tu kthyer prapa në kohë./BS/