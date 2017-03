Mos naj dhunoni trurin me postin e Talatit…

Abedin Zymberi

Mos naj dhunoni trurin me marjen e kryeparlamentarit sepse përpos që Talatit që i plotësohet një dëshirë me një rrogë më të lartë dhe me një veturë personale, shqiptarët asgjë nuk fitojnë më shumë nga ky pozicion. Ky funksion është kot sepse nuk i shërben asgjë shqiptarëve. E vetmja gjë që do ndodhë, do të hapni debat të pa nevojshën në mediume dhe në opinion. Do të ja shtoni edhe nji arsyetim VMRO-së për ta ngrit rejtingun. Pse nuk kërkoni pozicione ministrore që janë në shërbim të qytetarit por plotësoni dëshira individuale. Ky budallallëk do të na kushtoj shumë. Kryetari i parlamentit i shërben vetëm parlamentit dhe do të jet një spiker që do të udhëheq me mbledhjet dhe asgjë më shumë.