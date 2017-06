Mos ndoshta takimi i sotëm Ali Ahmeti-Menduh Thaçi bëhet për të eliminuar Selën

Nga Sulejman Mehazi/

Sot do takohen miqtë e vjetër të politikës 15 vjeçare shqiptare-maqedonase, Ali Ahmeti e Menduh Thaçi, e madhe është kurreshtja te mediat dhe popullata shqiptare, pse takohen? Qëllimi i takimit, çfarë do bisedojnë, e kështu me radhë. Teoria politike thotë se më të zgjuar, më të aftë e më dinakë udhëheqës janë ata që kanë përvojë shumë vjeçare politike. Kush ua kalon me përvojë politike këtyre të dyve? Jo, askush.

-Mos ndoshta takohen për të shpëtuar veten nga Prokuroria speciale e Janevës?

-Mos ndoshta Zijadin Sela u shet çallam me forcën e dy deputetëve të tij, që kanë peshë të jashtëzakonshme për ekzistencën e qeverisjes së re të Zaevit?

-Mos ndoshta për inat të Selës, Thaçi do të bashkëpunonte me Ali Ahmetin për të dobësuar, përmbysur kërkesat dhe forcën e deputetëve të LR PDSH-së, e cila në mënyrë fanatike mundohet të merr funksione të fuqishme qeveritare kundruall BDI-së?

-Mos ndoshta Ali Ahmeti nuk mund ta duronte forcën dy deputetësh të Zijadinit me 10 deputetët e tij, prandaj bëhet ky takim i tij me Thaçin?

-Mos ndoshta është marrëveshje e treshes Zaev, Ali Ahmeti,Thaçi për të forcuar e bërë më stabile e më të sigurtë qeverinë me shumicë 64 deputetësh, dhe nëse largohet LR PDSH-ja, përsëri të ekzistonte qeveria me 62 deputetë: 59 LSDM-ja+10 BDI-ja+ 1 RDK-ja+2 PDSH-ja=62 deputetë.

-Mos ndoshta 64 deputetë do ishin të mjaftueshëm për të qenë më të lirë Ali Ahmeti, Zijadin Sela për të mos marrë pjesë gjatë seancave parlamentare?

-E shume e shumë “ndoshta” të tjera….