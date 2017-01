Mourinho ka habitur të gjithë me vendimin e tij të fundit

Jose Mourinho në një mënyrë apo në një tjetër gjithmonë është protagonist.

Këtë radhë i ka habitur të gjithë me kërkesën që ka ndaj klubit.

Nuk ka të bëjë me merkaton apo diçka që i përket fushës së lojës, por “shpikja” e tij e radhës ka të bëjë me fëmijët që mbledhin topat jashtë kufijve të fushës gjatë ndeshjeve të skuadrës së Manchester United në stadiumin “Old Trafford”.

Që prej ndeshjes me Liverpoolin, rreth e rrotull fushës së stadiumit të Unitedit do të jenë futbollistët e skuadrës U-16 që do të mbledhin topat.

Historikisht këtë detyrë e bënin fëmijët që i viheshin në dispozicion klubit nga Fondacioni “Manchester United”, por Murinjo tashmë e ka thyer këtë traditë.

Këtë vendim ai e ka sqaruar me faktin se fëmijët që vinin nga fondacioni ishin shumë të ngadaltë në veprimet e tyre për të rikthyer topin në lojë dhe në këtë mënyrë e penalizonin skuadrën në aksionet sulmuese.