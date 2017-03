Muhamedi: Hahn, ky hedhës i kopilive të veta në oborrin shqiptar…!

Shkruan: Nijazi Muhamedi

Kryekomisioneri i UE per zgjerim që i ngatërron,i karashtis vajtje-ardhjet e tij në Maqedoni për të zgjidhur gjasme rrokopujën e shtet-kazinos së tij ku ka ngritur “Las Vegasin” e vet në Gjevgjeli,kësaj here na ka cingerisur nervat shumë.Se para se të vijë këtu qe pritet,për të luajtur dhe ai me zurlexhinjte e të çakërdisurve antishqiptare,i paska hedhur ca qortime kryeministrit Rama,europianit më europian se ky që ngatërron Ballkanin për kazinot e tij , dhe ndonjë kompani të tij o të “shokëve” të tij në ngritjen e “SHkupit 2014”,por në emër të Europës. Këtë dredhi të tij tash,për t’ia hedhur fajin e ngatërrimeve të veta kryeministrit Rama,qe vjen me thënë Shqipërisë dhe neve këtu,ne që kemi mendje europiane dhe kombiare me legjimitet të denjësisë sonë dhe të Europës së ndryshmërive, këtë intrigë të pafyyrshme të tij nuk do ta lëmë me kaq…Se,si gazetar që jemi, do vihemi në gjurmë të “dallavereve” europiane të tij këtu dhe “europianisht” kundër nesh si shqiptarë,duke na rrëzuar denjësinë e mendjes gjasme nuk kemi patur “Platformën e vullnetit tone,të aspiratës sonë,të denjësisë sonë e të vizionit tonë për veten tonë dhe Europën…! Kaq thash sot,sa për të qetësuar trazimin tim ndaj këtij europiani të rremë që na kujtojka të vdektë fare neve shqiptarëve këtu,kur dihet që Europës dhe historisë europiane e botërore ia dhamë nipin tonë,Skënderbeun me dajë nga Pollogu i Tetovës dhe Nënë Terezën e Shkupit tonë…!