Deputeti i LSDM-së, Muhamet Zeqiri ka një porosi për ‘patriotët’ që janë shqetësuar për humbjen e Maqedonisë, njofton agjencia e lajmeve INA.

“Patriotë” qetësohuni se Maqedoni do të mbetetet këtu aty ku është!!!Jetë do të ketë për të gjithë ju, por realisht kriminelët do të përgjigjen para drejtësisë!!!” është shprehur Zeqiri. (INA)