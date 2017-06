Mukoski dhe Tarçullovski do të vendosin për imunitetin e deputetëve

Mukoski dhe Tarçullovski do të vendosin për imunitetin e deputetëve ndërsa ishin pjesëmarrës në hapjen e dyerve të Parlamentit dhe udhëzimin e qytetarëve më 27prill. Ata janë propozuar si anëtarë të Komisionit për çështje zyrtare imuniteti dhe mandati ndërsa për kryetar është emëruar Pavle Bogoevski.

Trajko Veljanovsk dhe Emil Dimitriev do të kontrollojnë shërbimet sekrete dhe përgjimet nga pozita e kryetarëve të Komisioneve parlamentare. Dy funksionarë të lartë të VMRO-DPMNE nga pozita e kryetarit të Parlamentit dhe Qeveris sërish janë në pozitë të kryetarëve, por tani kryetar të komisioneve parlamentare.

Kryetar i Komisionit për vëzhgimin e punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Agjencisë për Zbulim është Trajko Veljanovski, ndërsa i Komisionit për vëzhgimin e zbatimit të masave të posaçme hetuese dhe ndjekjen e komunikimeve nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë së policisë financiare, Drejtorisë së Doganave dhe Ministria e Mbrojtjes Emil Dimitriev.

Kryetar i Komisionit për çështje kushtetuese është emëruar Talat Xhaferi, i Komisionit për mbrojte dhe siguri Maksim Dimitrievski, i Komisionit për politikë të jashtme Antonio Milloshovski, i komisionit për çështje evropiane Artan Grubi.

Me Komisionin për financim dhe buxhet do të udhëheqë Liljana Kuzmanovska, ndërsa me komisionet për çështje ekonomike Goran Milevski, për bujqësi, pylltari dhe ekonominë e ujërave Lupço Dimovski, për transport, lidhje dhe ekologji Liljana Zaturoska, për kulturë Irena Stefanovska, për shëndetësi Mirsada Emine Asani, për punë dhe politikë sociale Vladimir Gjorçev, për vetëqeverisje lokale Xhevat Ademi, për mundësi të barabarta të grave dhe burrave Daniela Rangelova. ndërsa i Komisionit për çështje zyrtare imuniteti dhe mandati Pavle Bogoevski.