Murat Jashari zbulon detajet pas plagosjes së Vllasit: Si dhe ku e kishin arrestuar Policia dhe pse i kishte heq mustaqet atë ditë

Murat Jashari, i cili me datën 13.03.2017, kishte tentuar ta vrasë avokatin Azem Vllasi, përmes disa letrave të dërguara në redaksinë tonë, ka zbuluar veprimet e tij se çfarë kishte vërë pasi kishte shtënë me armë ndaj Vllasit.

Përmes letrave të dërguara nga burgu në redaksinë tonë, Jashari thotë se Ibrahim Kelmendin do ta bëjë, që pleqërinë me e kaluar në karrocë.

“Ibrahim Kelmendi, kam me e bërë me dorën time, që pleqërinë me e kaluar në karrocë! Si themelues të LPK-së nuk ka formuar Mekanizëm, për mos me lejuar, më LPK të hyjnë UDB-ashët dhe ta marin LPK-në dhe në Qershor 1999 në Prizren i bënë Atentat LPK-së Kompleksetët e saj dhe të UÇK-së për mos me i dhënë askujt përgjegjësi politike dhe për mjetet e Fondit “Vendlindja Thërret”!”, ka shkruar ndër tjera në letrën e tij.

Ai më tej, në ketër ka treguar detaje të arrestimit të tij, vendin se ku kishte qëndruar dhe se çfarë e kishin pyetur në Polici.

Ky është rrëfimi i tij, për ditën kur plagosi Azem Vllasin, dhe arrestimin e tij nga Policia e Kosovës.

Prej te “Avokati” u largova pak me shpejtësi se mendova se po dalin fqinjët e tij. Shkova te lokali ku e piva kafen e mëngjesit. Hyra në banjo. E heka fishekun prej Cevin dhe e futa në karikatorë. Frenova pistoletën dhe e futa në brezë.

Letrat e Murat Jasharit të dërguara në redaksinë e gazetës “Bota sot”

Dola prej lokali dhe shkova sipër kur pashë Bibliotekën Kombëtare,

Prishtinën fare nuk e njohë!

Aty e kishte qenë dhe ndërtesa e shtrembër e Akademikëve. Përballë saj kishte qenë nji lokal me emrin Aurora. Hyra aty dhe porosita nji kafe dhe ujë të thjeshtë.

Atë ditë paradite, me një shok që kam ardhë prej Zvicre, kemi pas bërë plane me u nisur për Zvicër. Ai nuk ka ditur fare për planin tim. I telefonova dhe i thashë jam në Prishtinë, në këtë vend.

Më tha, mbas 30 minutave vjen e takohemi para Bibliotekës Kombëtare.

Në atë kohë kur më tha, u takuam te vendi i caktuar.

Veturën e kishte parkuar pak ma larg prej aty u takuam tu shku për te vetura, kur po shoh nji lokal fotografie. I thashë shokut, hymë këtu të fotografohemi dhe po kam dëshirë ta kem nji fotografi me ty. Nuk kundërshtojë dhe hymë mbrenda. Fotografin e pyeta se a mundesh me ma bërë fotografitë pranë shtëpisë Muze të Lidhjes së Prizrenit?

Më tha se po!

U gëzova pa masë. U fotografova një herë me kaçketë dhe nji herë pa të dhe nji fotografi më shokun. Fotografi të tij i tregojë kur të kem e rriten nipat dhe mbresat!

E pyeta fotografin, se a ka këtu afër berber? Më tha, është afër, këtu në të djathtë. E pyeta se sa duhet me prit për fotografitë. Më tha nja 25 min.

Dola dhe aty afër kishte qenë beriberi. Vetëm kishte qenë.

E pyeta, a bënë me u ulë në karrikë?

Më tha urdhëroni! I thashë, hekmi mustaqet. Pse bacë, po mirë po të rriten. I thashë, plakë jam dhe sun po i rrijë gati, po kam shumë punë. Mu kanë mërzitë.

Mustaqet i pata lëshuar më 20 Dhjetor 2016. Të dukem dhe si Avni Rrustemi.

Mi heki Mustaqet dhe përsëri u bëra Baca Murat.

U lëshova te fotografi, Pritëm edhe pak dhe u bënë fotografitë. Dolëm prej aty dhe shkuam ku e kishte parkuar shoku veturën. E morëm veturën dhe shkuam në Veternik, te Moteli i fukarave. Shoku mbet te vetura, unë hypa në katin e dytë, në dhomën time Nr. 8.

Nga brezi nxorra pistoletën dhe ja heka shurdhuesen dhe e futa në një plastikë dhe e futa në fund të Çantës. I heka të gjithë veshmbathjet dhe i futa në çantë. Nga koferi mora tjera veshmbathje dhe i vesha. Nuk vonoi shumë dhe erdhi shoku me dy vetë. Mu drejtua shoku; Baca Murat këta dy vetë po të lypin ty.

Hajr i qoftë, urdhëroni, çka doni?

Ju drejtova atyre dyve mysafirë.

Njeri më pyeti; A jeni ju Murat Jashari?

Po, vetë unë jam, iu përgjigja.

Nuk vonoi shumë dhoma u mbushë plotë policë ne uniform dhe civilë. Njëri kishte pas nji fotoaparat koxha të madh,

Një polic me uniformë filloi të kontrollojë çantën, njeri po ashtu me uniformë po kontrollonte kuferin. Njeri civil po mi kontrollon xhepat e buntës. Në mbrendi të bundës kisha nji xhep dhe aty pata future USB. Ma gjetën dhe e morën.

Në atë USB ishte e regjistruar lista se kush duhet varë e kush vrarë.

Ky i çantës e gjeti pistoletën dhe ia tregoi komandantit të vet. Komandanti urdhëroi një polic me uniform të më prangosë filluan veshmbathjet me i hek prej çante dhe po i vendosin një nga një në krerët. Gjithashtu edhe pistoletën dhe shurdhuesen. Ky me fotoaparat me rroba civil shumë të fotografi i ka bërë. Unë gjithëkohën isha i qetë.

Prej kur jam nisur për Zvicër, shumë i qetë kam qenë. Edhe tani kam shkruar këtë letër, shumë i qetë jam. Anjë shqetësim nuk e kam!

Dy SHIK-ista më morën dhe me xhip më dërguan te Departamenti i Krimeve të Rënda.

Aty po punojshin shumë SHIK-ista!

Ai ma kryesor më pyeti, se tani kush e ka radhën?

I thashë, me radhë janë të gjithë shefet e juaj!

Një SHIK-ist hyni në zyrë dhe mu drejtua; Pse Bacë nuk ke shku me vrarë Gruevskin po erdhe në Prishtinë, me e vrarë një Avokat?

Ishte pak si i ri dhe menjëherë e kuptva se nuk po ditka fare se çka ka bërë “Avokati” dhe ju drejtova;

Lëvizja “ Syri i Popullit ” vret vetëm tradhëtar të popullit shqiptar!

Ky ma kryesori ma lëshoi xhirimin, kur kam qenë mysafir te “kryetari” i Lëvizjes për Bashkimin Kombëtar (LPPK). Në atë muhabet qenë mysafir- anëtar të LPPK-së, nja 35 vetë. Aty pati incizuar djali i “kryetarit” Shefi ma lëshojë incizimin, ku kam folur në atë muhabet!

Prej atij dolëm dhe më dërguan në burg, në një dhomë, po i thojshin 48-të orëshin.

Që nga tetori 2013, për të fjetur përdori Aparatin për me më furnizu me oksigjen.

Atë aparat ma lejuan me e marrë me vehte prej kuferit, sa isha në Motel Fontana!

Aty në burgun 49-të orësh më kishte pasur prizën që ta futi kablon e Aparatit. U bë vonë, më dërguan në një spital dy SHIK-ista. Aty nuk kishte pasur vend ishte ora gati 03:00. Më dërguan në një spital tjetër. Aty kishte pasur krevet të lirë dhe kushtet për Aparatin.

Më thanë, njëri prej SHIK-istave, ora 05: 50 të zgjojmë prej gjumit. Kisha pushuar e fjetur pak. Pa më zgjuara ata unë u zgjova vetë. Më dërguan përsëri në atë burgun e 48-të orësh.

Ma dhanë një sendviçë me mish pule dhe një buton 250 ml ujë të thjeshtë. Mu pike shumë cigarja, por aty kishte qenë e ndaluar.

Dikur mbasdite erdhën ata dy SHIK-istat dhe njëri mi vuri pranga dhe më hypën në një xhip. Më dërguan në ndërtesën e “drejtësisë”. Mi hekën prangat dhe më futën në një sallë. Mu afrua Avokati Emrush Kastrati dhe ma ofroi një dokument- Autorizim me e nënshkruar. Familja e kishte caktuar Avokat privat t’imin. Në sallë kishte pasur shumë police e policë.

Një SHIK-ist herë te unë vijke dhe më pyste se kush është me rend Baca Murat?

Të gjithë shefat e tu janë me rend iu përgjigjesha, herë largohej prej salle dhe shkojke te zyra ku ishte Gjygjëtarja dhe Prokurori.

Në sallë hyri prokurori Sylë Hoxha.

Më vra kulmi i ndërtesës mbi kokë, ashtu mu duk!

Mu parafytirua Astrit Dehari!

Astritin e kisha afër dhe e shiqojsha si e mbytën SHIK-istat!

Më tha: Nxerma hakun mua dhe Abnorit!

Nxerri haket e të të gjithë atyre që i kanë vrarë SHIK-istët!

Pa i përmbysur SHIK-istat dhe Mafinë politiko- ekonomike, populli liridashës shqiptar nuk do të ketë liri, më tha! Amaneti i tij!

Ju drejtova Astritit, tu dhënë shpirt e i thashë: Nga Zoti i Madhërishëm jam i caktuar, me Lëvizjen “Syri i Populli” këtë amanetin tënd dhe shumë të tjerëve me e realizuar, me e çue në vend!

Sylë Hoxha është në listë të Lëvizjes “Syri i Popullit” për rastin e Astrit Deharit.

Ai duhet të deklarohet, se kush i ka thënë nga SHIK-istat ta jep atë deklaratë gjoja Astrit Dehari ka bërë vetëvrasje!

Unë nuk e njoh si prokuror të Republikës së Kosovës. Ai është prokuror i SHIK-ut. Është prokuror i UDB-së!

Mbas pak hyri gjygjëtarja Alltëne Murseli. Të gjithë u ngritën në këmbë, u ngrita edhe unë. U ulë ajo dhe u ulëm edhe ne që ishim për ballë.

Prokurori lexoi një letër me nene, gjë që nuk më bëri përshtypje çfarë lexojke.

Mora fjalën unë dhe kërkova që Avni L’umnica dhe pronari i Motelit të lirohen menjiherë se fare nuk kanë ditur për planin tim!

Kurse për “Avokatin” deklarova se kam urrejtje patalogjike!

Mori fjalën Avokati im. Pastaj avokatët e Avniut dhe pronarët të Motelit.

Marin fjalën e diregjuar e SHIK- ut! Gjygjëtarë e Prokuror shkunë në zyrën e tyre, shikisti shkojë me ta.

Mbas nja një ore e gjysmë SHIK- isti na i pruri vendimet. Mua dhe Avniut nga 30 ditë paraburgim, kurse pronarit të Motelit 30 ditë burg shtëpiak. Përsëri, dy SHIK- istat duar lidhur, më dërguan në burgun e Lipjanit.

Gardianët ( në Kosovë e kishin për qefi me ju thënë officer e jo gardian) në Lipjan shumë mirë ndaj meje janë sjellur.

Për shkak sigurisë sime, më 30 Maras 2017, më hekën prej burgun e Pejës. Edhe këtu oficerët sjellen shkëlqyeshëm ndaj meje dhe të tjerëve! Po më duket se jam në kohën e studimeve, si student e kam pasur ma vështirë, se për darkën, u deshke gati një km me trup dhe u deshke me pritë rend, kurse këtu ushqimin po ma sjellin në dhomë.

Para dite po lexojë, e mbasdite po vazhdoj të shkruaj kujtimet. Më shënohet jam shumë mirë!