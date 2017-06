Mustafa: Ata që u munduan të na thejnë e thyen veten

Kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë të enjten në hapje të fushatës zgjedhore në Prishtinë se është krenar që i prin Brezit të Republikës, siç e quante rininë Presidenti Rugova, drejt fitores së sigurt në zgjedhjet e 11 qershorit.

“Unë jam krenar për besimin që më është dhënë për t’i prirë një ekipi atdhetar, kompetent dhe përfaqësues, për t’i prirë Brezit të Republikës. Këto zgjedhje janë referendum për të ardhmen e Kosovës. Unë, dhe i gjithë Brezi i Republikës, e çmojmë shansin për të çuar përpara misionin e ndërtimit të shtetit të Kosovës. Ky koalicion do të punojë shumë: me unitetin tonë të plotë, me duar të pastra për t’i bindur qytetarët se përfaqësojmë alternativën më të mirë”, ka thënë Hoti.

Ai ka shtuar se ka zgjidhje për të gjitha problemet e mëdha me të cilat ballafaqohet Kosova.

“Ne kemi vizionin tonë për Kosovën. Kemi zgjidhje për secilën sfidë dhe jam i bindur se ne do ta vazhdojmë konsolidimin e shtetit të Kosovës. Jam i bindur se përgjegjësit për zhvatjen e pasurisë nacionale do të japin përgjegjësi për dëmet që i kanë shkaktuar të sotmes dhe të ardhmes së Kosovës”, ka thënë Hoti.

Ai ka shtuar se ne jemi bashkuar në këtë koalicion si kurrë më parë për t’u shërbyer qytetarëve me nder dhe me duar të pastra, me profesionalizëm, me dinjitet.

“Ky koalicion është alternativa e vetme që garanton zhvillimin ekonomik të Kosovës, mundësi për secilin qytetar dhe kujdes social për shtresat në nevojë. Garanton reformimin e sistemit arsimor dhe shëndetësor. Është më e qartë se kurrë më parë se, ne jemi të vetmit që mund të përmbushim kriteret për ta bërë vendin tonë anëtar të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, siç thoshte gjithmonë Presidenti Rugova, për ta bërë të përjetshme dhe speciale miqësinë e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, ka thënë Hoti.

Ai ka shtuar se koalicioni i fitores që kemi ndërtuar ne, jo vetëm që i ka frikësuar, por siç po dëshmohet përditë, i ka çoroditur oponentët tanë politikë.

“Jam i sigurt se më 11 qershor, qytetarët e Kosovës do të përcaktohen për ne, sepse të gjithë kandidatët për deputetë janë të shkolluar mirë, janë kompetentë dhe më e rëndësishmja, janë me duar të pastra. Kandidatët tanë janë të dëshmuar për shërbim ndaj qytetarëve, në kohë okupimi, janë të dëshmuar për rezistencë gjatë luftës dhe të gatshëm për t’i dalë zot atdheut”, ka thënë Hoti.

Ai ka shtuar se programi i koalicionit është kontratë me Kosovës. Programi ynë garanton: buxhet të qëndrueshëm prej 3 miliardë euro brenda mandatit për të financuar nevojat e qytetarëve të Kosovës. Rritje ekonomike deri 7 për qind. Zhvillimin e sektorit privat me politika fiskale të përfshira në Pakon Fiskale 2. Krijimi i një Fondi Zhvillimor për të përkrahur bizneset e reja. Programi i ri garanton ulje të papunësisë në numër njëshifror. Pagë minimale prej 210 euro. Rritje të pagave çdo vit. Pensione dinjitoze”, ka thënë Hoti.

Hoti është zotuar se do të mundësojë punësimin e të gjithë të rinjve që kryejnë fakultetin, një vit pune me pagesë, trefishimin e buxhetit për bujqësi, trefishimin e tokave nën ujitje, pushim prindëror dhe përkujdesje 12 mujore për fëmijë me pagesë, gratë lehona të papunësuara, do të marrin 50 përqind të pagës minimale si subvencion për rritjen e fëmijës.

Ai ka thënë se kemi plane konkrete për arsim dhe shëndetësi, investime strategjike, aktivizimin e minierave, ndërtimin e termocentralit të ri etj.

Mustafa: Ata që u munduan të na thejnë e thyen veten

LDK-AKR-Alternativa sot pasdite hapen fushatën zgjedhore në Prishtinë për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahen më 11 qershor.

Isa Mustafa kryetar i LDK tha se ky është tubim i besatimit për Republikën e Kosovës.

Mustafa tha se ata që u munduan t’i thyejnë e thenë veten.

“Ne do të ndjekim rrugën e rugovizmit për t’i fituar zgjedhjet së bashku me koalicionin. PDK është e vetmja mënyrë që të shkon në opozitë për të marr frymë Kosova. Ky është tregues se PDK e ka kapur shtetin. Por LDK është koalicion e shpresës. Ne arritëm ta shtojmë buxhetin 400 milionë euro. Ne zgjidhem çështjen e pagave për veteranët. Ne rritëm pensionet, krijuam 40 mijë vende të reja të punës”, tha Mustafa.

Sipas tij lufta kundër krimit dhe korrupsionit do të vazhdojë të bëhet nga kryeministri Avdullah Hoti.

Ndërsa Joseph Daul nga Partia Popullore Evropiane tha se zhvillimi i Prishtinës është meritë e Isa Mustafës.

“Kam një përshtypje të favorshme për Hotin sepse pata rastin ta takoj në Bruksel para dy jave. Vazhdoni reformën për të cilën Kosova ka nevojë shumë”, tha Daul.

Ndërsa presidenti i AKR-së Behgjet Pacolli tha se ky koalicion do ta qeverisë Kosovën në mënyrë të drejtë.

“Ta bëjmë një shtet të dashur dhe për punësim, do të krijojmë një rritje ekonomike mbi 8 përqind që krijon mbi 70 mijë vende të punës. Do të përgjysmojmë importet nga Serbia. Në vitin e parë do të rikthehet shpresa për të rinjtë. Qeveria jonë do të mbështesim të rinjtë për krijimin e bizneseve. Investitorët e huaj do të vijnë për të investuar në Kosovë me që do të krijojmë infrastrukturë gjyqësore. Ne po e jetësojmë dëshirën e Rugovës”, tha Pacolli.

Kandidati nga Alternativa Ilir Deda tha se pas 11 qershorit nuk do të ketë koalicion me PDK-në, ndërsa tha se kryeministër i tij është Avdullah Hoti.

Kandidatja tjetër e kësaj partie Mimoza Kusari-Lila bëri thirrje që më 11 qershor të mos votojnë për ata që kthyen regresin për Kosovën.

“’Fillimi i ri’ do të jetë për të shkuar në opozitë”, tha Kusari-Lila.

LDK-AKR-Alternativa tubim parazgjedhor në kryeqytet (Drejtpërdrejt)

Koalcioni LDK-AKR- Alternativa ka hapur zyrtarusht fushaten në Prishtinë.

Në këtë tubim foli edhe Kryetari i LDK-së Isa Mustafa i cili thkesoi se ky është tubim i fitores së Kosovës.

”U munduan të na thyen por ata thyen vetën .Do të kemi fitore me Avdullah Hotin në krye”, shtoi Mustafa.

Ai poashtu iu ka drejtuar të pranishmeve duke thënë se ne të gjthë do të ndjekim rrugën evropiane dhe ju jeni ata qe do ta mundesojnë që ky koalicion të fitojë zgjedhjet dhe të udhëheq qeverinë.

Mustafa ka thënë së PDK-ja duhet të shkojë në opozitë në mënyrë që Kosova të frymojë lirshëm.

”E vetmja mënyrë për të siguruar frymëmarrjen e shtetit është qe ky koalicion të triumfoi”, tha Mustafa

Ai ka shtuar poashtu se në Qeverinë e drejtuar LDK-ja kanë marrë shumë vendime në interes të qytetarëve të Kosovës.

Ndërsa ka folur edhe për partinë VV për të cilën ka thënë se është bërë gazi i botës duke gjuajtur gaz lotsjellës në Paralament.