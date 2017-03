Mustafa: Zaevi betonoi qëndrimin për shqiptarët, i sheh si “imigrantë”

Për programin qeveritar të cilin e prezantoi dje lideri i LSDM-së, Zoran Zaev, e ku refuzohen shumë kërkesa të shqiptarëve, ka reaguar opinionisti Latif Mustafa i cili përmes një reagimi në rrjetet sociale e ka kritikuar Zaevin se shqiptarët i sheh si imigrantë në Maqedoni.

“Zaevi, së fundmi, e ka betonuar qëndrimin e tij për shqiptarët si “imigrantë” me lejeqëndrim të përhershëm në Maqedoni. Sendërtimi i një fryme shqiptare totalitare është imediat. Kjo do të thotë që, ta fitosh shumicën absolute të votave shqiptare, të krijosh frymën e rrezistencës dhe dekolonizimit si dhe ta bojkotosh tërë sistemin “totalisht”. Shqiptarët nuk kanë nevojë të strehohen në ëndërrat false të Maqedonasve. Nëse nuk e ke ëndrrën tënde, dikush patjetër se do të të bëjë pjesë e ëndrrës së tij”, ka shkruar Mustafa në Facebook.