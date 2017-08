Myftaraj, mbeturinë ruso-kineze

Bekim Tateshi

Jemi dëshmitar që këto ditë nëpër rrjetet sociale qarkullon një shkrim nga njëfarë Myftaraj (mos ja përmendi emrin se nuk e meriton), i cili në mënyrën më brutale shan dhe ofendon një armatë të tërë tifozësh futbolli, “Ballistët”, të cilët në Maqedoni, por edhe më gjërë, janë indi më i shëndoshë i trungut shqiptar. Të baltosish punën, angazhimin, mundin e këtyre djelmoshave është mëkatë apo gjynah (si të duash zotrote), është turp dhe idiotizëm.

Nëse Ju zotrote lexonkeni aq shumë historinë, hulumtoni pak sa kanë vuajtur baballarët dhe vëllezërit e këtyre djelmoshave nga regjimi i vrazhdë sllavokomunist, sa vuajte kanë përjetuar nga policia famëkeqe, sa thupra kanë duruar shpatullat e tyre, sa ditë burgu kanë kaluar që sot të kemi një klub futbolli që vit për viti tenton të promovohet si klub europian me tipare shqiptare rret vetes.

Si thua ti Myftaraj, se emrin nuk dua të ta permend se nuk e meriton, pse miqtë italian intonuan himnin e klubit Shkëndija me tekst dhe muzikë nga Rok grupi “Elita 5”, poashtu djem të Tetovës që pushtuan çdo vend ku flitet dhe këndohet shqip, etj, etj. Shkëndija dhe Ballistët janë si mishi dhe thoi, janë simbiozë e fortë dhe diçka më e mirë që kanë shqiptarët e Maqedonisë. Unë për vete jam me këto djem mbi 20 vjetë dhe indirekt edhe unë jam pjesë e tyre nëpërmjetë djemve të mi e për këtë ndjehem/i krenar dhe faqebardh.

Juve keni marr të drejtën të etketoni një popullatë të tërë me konstatime paushalle që tregon për një papjekuri tuajin. Na etiketoni me “arab shqipfolës”, sa të shkretë që jeni, sa injorant, e paparë. A e dini ju sa kemi vuajtur dhe vuajmë ne këndej kufirit që ju të Shqipërisë republikane të mësoni dhe flitni shqip.

Thjesht, me sa duket ju i keni përzier kabllot. Nëse je musliman duhet të jesh domosdo arab apo turqeli, të jesh katolik është domosdo të jesh italian a spanjol, apo polonez a argjentinas, të jesh orthodoks duhet të jesh grek, rus, sërb apo bjellorus! Nëse je dhe ndjehesh shqiptar duhet si të tuat t’i ndjejsh edhe xhaminë, edhe kishën katolike dhe kishën orthodokse si dhe të afërm duhe t’i ndjejsh edhe ata/ato që Zotit i besojnë ndryshe. A mund të më tregoni se në çfarë gjuhe mbahet mesha në kishat e arabëve katolik apo orthodoks?

Apo mos vazhdojmë fare se thjesht juve vuani nga sindromi i Stokholmit dhe jeni një krijesë dhe mbeturinë rusosllave e kinezo-komuniste dhe kurrë nuk do ta kuptoni shqiptarin dhe shqiptarizmin.

