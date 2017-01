Nacionalizmi i LSDM-së e mësoi Nikollën si të bëhesh i pushtetshëm

URIM SALIHU

Nikolla!I largët më duket ky emër .Që në fëmijërinë time qëndron natë e ditë në kujtesë.Por atë kohë kishte një tjetër me këtë emër.Ishte roja i pyllit me të cilin bënim betejë ” guerile” për ditë.Ishte një nacionalist i rregjur dhe donte lojërat fëmijërore të na trazonte, të mbjellte frikën dhe më pas ne të jetonim në terror ditët tona më të shtrenjta.Por ne i bënim cdo ditë rezistencë.Ai kishte shtetin me vete dhe atë uniformë të gjelbërt , ndërsa ne gurrët me të cilët e sulmonim sapo donte të shkelte në territorin tonë.Nuk ka territor më të shtrenjtë se ai që përcaktojnë fëmijët.E mbrojnë deri në vdekje atë, me cdo cmim.Politikanët nuk e bëjnë këtë.Kishte nga të rriturit shqiptarë që atë kohë servilë dhe spiunë që drekonin me të.Pasdrarke vishnin plisa të bardhë të dukeshin patriotë.I jepnin informacione që ai ti barte dikur tjetër.Mbase ai mund të ishte më shumë se një roje pylli.Mund të ishte një informator i shtetit me shumë armiq shqiptarë por edhe me shumë ” miq” , me njerëz të shitur.Gjithmonë kemi patur të tillë.Gjithmonë.Nuk mbahet mend ndonjë regjim , sistem ,kohë nëpër histori që nuk kemi patur spiunë që drekonin me Nikollëndhe ndanin dicka me të .Ishin ankthi ynë i përditshëm,Ishin ankthi që e krijuam vetë.Ishin njerëz që njihnin terrenin tonë.Kujt i vendonin shenjën ,puna e tij mbaronte.Por kishte edhe njerëz që jepnin jetën kundër sistemit , regjimit, nuk i nënshtroheshin.Kishte edhe si puna jonë që ia drejtonim gurrët dhe e zbrapsnim atë njeri me uniformë të frikshme të shtetit, i pashëm në dukje, por mizor përbrenda.Gjithë jetën tonë në raport midis nesh dhe tyre ka patur urrejtje.Akoma ka.Akoma është, por më e sofistikuar që në dukje duket ndryshe, por në esencë është po aq goditëse.

Më vonë u shfaq një Nikollë tjetër.I të tjerave përmasa .Nuk e dij a dallonte për nga thellësia e tij me të, por për nga funksioni po.Mirëpo ky Nikolla i vonshëm me pushtetin e madh kishte një pushtet tjetër.Sa më shumë që fliste me tone nacionaliste, aq më shumë fuqi krijonte te populli i tij.Por kush e mësoi të vepronte kështu Nikollën e dytë?!.E mësuan ata të partisë me ngjyrën e verdhë dhe të kaltër dhe me trendafilin e kuq në mes.Ai mësoi nga t’a se të kesh pushtet të fortë duhet ti shtypësh sa më shumë shqiptarët.Ai këtë e bëri me përfektësi.Ky Nikolla është e keqja e fundit , por jo e vetmja.Tridhjetë vjet që presim dhe përcjellin lloj -lloj Nikollash , por asgjë nuk ndryshoi në raport me shqiptarët.

Ata të tjerët e llojit të njëjtë që duan t’ia marrin pushtetin Nikollës së fortë, e nisën mbrapshtë cdo gjë në këtë vend.Ata ishin që sollën serbizimin këtu me miqësitë që kishin dikur me t’a kur ata kishin pushtetin pra serbët më të fortë në Ballkan.Ata të partisë me ngjyrën e verdhe dhe të kaltër me trëndafilin e kuq na rrinin pandërprerë si Nikolla i pyjeve në fëmijërinë tonë që na vriste ëndrrat më të shtrenjta, pra na rrinin me tytat e automatikëve si studentë të UT-së së themeluar me gjak, nga rregjimi i tyre .Ai pushtet vrau Abdylselamin e gjorë.E vrau atë ditë në turmën e së cilës ishim të gjithë ne.Cdokush mund të ishte në vend të Abdylselamit.Por pasardhësit e tyre dhe kundërshtarëve të tyre politikë, a kanë ndryshuar gjë në raport me ne?!-JO,JO,JO.Prandaj kur të bëni koalicionin e ri nuk ka lidhje me kë, sepse ata të njëjtë janë, vëndoni tani ose kurrë kushtin e madh shqiptarë dhe le të nisë një fillim i mbarë njëherë e përgjithmonë, në të kundërtën n’a shkruhet keq të gjithëve, por edhe politikanëve.