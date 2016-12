Nata hitleriane e thikave të gjata dhe shqiptarët në Maqedoni

Nata e thikave të gjata ose Operacioni Kolibri u quajt një seri ekzekutimesh politike të regjimit nazist në Gjermani…Hitleri e përdori spastrimin politik për të sulmuar kritikët e regjimit të tij të ri.

Muhamer Pajaziti

Mungesa e numrave për themelimin e qeverisë ka shtuar nervozitetin tek lideri i VMRO-DMPNE, Nikolla Gruevski dhe mbështetësit e tij.

Friga e të qenurit në opozitë, e cekuibroi liderin e vogël maqedonas, të cilit i dolën në pah planet e errëta kundër shqiptarëve dhe urretja ndaj diplomatëve perëndimor në Maqedoni.

Ai dhe mbështetësit e tij, shpërthyen në një retorikë etnonacionaliste, në një natë të ftohtë dimri, para zyrave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Gruevski, i cili njëkohë të gjatë kanë parnterë qeverisë me disa parti politike shqiptare dëshmoi se është për rrënimin e kohezionit multietnik dhe zhdukjen e vlerave që kanë të bëjnë me dinjitetin, barazinë dhe solidaritetin.

Deklarata më apsurde dhe skandaloze ishte ajo e funskionares së VMRO-së , Valentina Bozhinoska, kryetare e Komisionit për marrëdhënieve me komunitetet fetare në Maqedoni.

“Kjo natë është “Nata e Thikave”. Kjo natë është nata e arsyes ose e cmendurisë së një lideri”, ishte thirrja e saj e rrezikshme që identifikohet me drejtuesin e nazistëve Adolf Hitlerin.

Nata e thikave të gjata ose Operacioni Kolibri u quajt një seri ekzekutimesh politike të regjimit nazist në Gjermani, ndërmjet 30 qershorit dhe 2 korrikut 1934.

Shumica e të vrarëve ishin anëtarë të trupave SA ose paramilitarëve Këmishëmurrmë.

Adolf Hitleri iu kundërvu trupave SA dhe liderit të tyre Ernst Rohm sepse ai e shihte pavarësinë dhe dëshirën e këtij grupi për dhunë si kërcënim direkt për pushtetin e tij politik të sapofituar.

Gjithashtu, Hitleri e përdori spastrimin politik për të sulmuar kritikët e regjimit të tij të ri, veçanërisht besnikët ndaj nënkancelarit Frans von Papen, por edhe për të larë hesapet me armiqtë e vjetër. Të paktën 85 vetë vdiqën gjatë spastrimit, megjithëse numri përfundimtar i viktimave mund të jetë në të njëqindtat.

Sikur, nuk mjaftuan thirrjet kundër shqiptarëve dhe likuidimet e kundështarëve politik, Nikolla doli para masës duke kërcënuar përfaqësuesit e diplomacive perëndimore në Shkup.

Karta e tij e kundër bashkësisë ndërkombëtare me rrezikun e izolimit total të vendit doli akoma më shumë në pah.

E në anën tjetër, shqiptarët që ëndërrojnë sikur Martin Luter Kingu që një ditë të zgjohen të barabartë me maqedonasit u djenë të shokuar.

Gjendja e tyre e turbulltë vazhdon akoma, për faktin se përfaqësuesit e tyre ndjehen të luhatur se kujt do tia shtrijnë dorën, liderit ultranacionalist Nikolla Gruevski, apo majtistit të transformuar Zoran Zaev. Kjo dilemë ata do ti përcjellë deri në formimin e qeverisë së ardhshme, e cila do të vazhdojë të qëndrojë në binarët që shpien në Bruksel apo do të rrokulliet jashtë binarëve fushave apo arrave të blerta.

Shqiptarët e Maqedonisë, vërtetë ëndërrojnë që një ditë do të jetojnë me dinjitet në këtë shtet, dhe nuk do të montohen nëpër procese gjyqësore, nuk do të bastisen, burgosen e vriten. Ata ëndërrojnë që në vendbanimet e tyre të ketë jetë dhe mirëqenie, sepse për këtë kanë dhënë kontributetet e tyre.

Ata ëndërrojnë që të kenë mundësi ta kultivojnë identitetin e tyre, sepse nuk janë ardhacak në këto troje, janë etnik, të lashtë e të civilizuar.

Ata besojnë se një ditë Maqedonia nga shtet i padrejtësisë dhe terrorit, do të transformohet në një oaz të lirisë dhe drejtësisë.

Ky synim mund të realizohet, por kjo varet edhe liderishipi shqiptar në Maqedoni.