NATO i hap dyertë për Zaevin 

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev të hënën përpos në BE-së do të jenë i pranishëm edhe në selinë e Aleancës së NATO-s, njofton agjencia e lajmeve INA.

Ai së bashku me ministren e mbrojtjes Radmilla Sheqerinska dhe diplomatin Nikolla Todorov do të takohet me Sekretarin e Përgjithshëm, Jens Stoltenberg.

Ndërkaq, në Bruksel do të realizoj takime me përfaqësuesit e lartë të BE-së, Frederika Mogerini dhe Johanes Hanm.

Kjo është vizita e parë e tij, pas marrjes së postit si kryeministër i Maqedonisë. (INA)