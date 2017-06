Me të marr postin e ministrit Arben Taravari po bën magji. Sot në Maqedoni një pacienti iu ndërrua gjinia kurse reforma e dytë ku pritshmëritë e opinionit janë në kulm është reforma ku Kalit të Shemës pritet ti ndrrohet komplet organizmi. Momentalisht ai është një kal me byth 1 metre kurse pas reformës nga Taravari ai do bëhet thjesht një deputet llafazan./Endacaku