Para mësuesit tim mbeta nxënës modest!

SELAJDIN SHABANI

Në emër të drejtorisë së shkollës “Naim Frashëri” dhe në emrin tim personal, shprehim ngushëllimet më të sinqerta për mësuesin Demush Memeti, i cili mbrëmë ndërroi jetë. Jemi mbledhur këtu për herë të fundit për t’i thënë lamtumirën njërit ndër veteranëve të arsimit, mësuesit dhe pedagogut Demush Memeti. Ai një jetë të tërë e kaloi në arsim duke mësuar e edukuar gjenerata të shumta dhe duke lënë gjurmë të pashlyeshme në arsimin shqip në këtë anë. Kontributi i tij ishte i madh dhe mbetet i pazëvendësueshëm.

Demush Memeti u lind ne fshatin Dunav të Gjilanit më 1 mars të vitit 1945, për të vazhduar më pastaj në Kumanovë në shkollimin fillor dhe të mesëm si dhe duke mbaruar Fakultetin Pedagogjik në Shkup.

Fillimet e para si mësues i bëri në Llojan, e Sllupçan, pastaj në shkollën fillore “Bajram Shabani” e më së fundi edhe në shkollën fillore dikur “Vëllazërimi” tani “Naim Frashëri’ ku punoi deri në pension. Ai punoi mbi 43 vjet dukë dhënë gjithçka nga vetvetja dhe duke mos kursyer asnjëherë vullnetin, elanin dhe dijen për ta përcjellë te nxënësit. Ai gjithnjë ishte i dashur dhe i afërt me ta.

Mësuesi është njeriu i cili hap rrugë drejt suksesit. Na mëson shkronjat e para. Është personi i cili përgatit për të ardhmen duke na njohur me botën. Mësuesi bën punë të palodhshme, ashtu siç ishte edhe mësues Demush Memeti, i cili për vite e dekada të tëra duke përgatitur mësuar gjenerata të shumta. Me një fjalë mësuesi Demush është personi që vërtet do të na mungojë gjithmonë edhe si mësues, edhe si pedagog edhe si njeri.

Zotëri mësues Demush Memeti, sot ti po largohesh nga ne, dhe ne me dhembje e krenari nuk do t’i harrojmë këshillat që na dhe. Mbetesh prind i dytë dhe udhërrëfyes për shumë gjenerata sepse pas familjes, vjen arsimimi, shkolla, librat dhe edukata. Ti ishe i pari nga mësuesit që na mësove t’i duam njerëzit, popullin, gjuhën dhe atdheun tonë.

Një përkujtim për mësuesin, për një shkollë por edhe për mua dhe shumë gjenerata është e pamjaftueshme, megjithatë jeta është e tillë, që vjen një moment kur duhet t’i thuash mësuesit LAMTUMIRË, por ne mbajmë mend fjalët, këshillat e tua për sot, për të nesërmen dhe të ardhmen që do t’i përkujtojmë gjithmonë

Ti jetove e do të mbetesh ballëhapur. Do te ecim rrugës e bujarisë sate. Linde ne mars dhe shkove në mars, që ky muaj lidhet edhe me Ditën e Mësuesit. Abetaren e mësuam nga Ti, andaj imazhi yt, zëri yt nuk do të shlyhet dot nga mbamendja jonë.

Të nderuar familjarë, të nderuar të pranishëm, ju keni humbur një prind, por shkolla jonë ka humbur një pedagog, koleg të dashur e të respektuar ku këshillat dhe mirësjellja e tij do të vazhdojnë të mbesin shembull në mesin tonë! Do të na mungojë gjithnjë, por kujtimi për të dhe veprat e tij mësimore e pedagogjike do të mbesin përgjithmonë.

Sot, edhe kur dhe vete jam me ditar në dorë dhe në po atë shkollë duke ligjëruar para nxënësve, unë, përsëri para mësuesit tim, mbetem vetëm nxënës.

Çfarëdo që të themi është e paktë për mësuesin Demush Memeti, sepse “VLERA E MËSUESIT DHE PESHA E QIELLIT NUK MATEN KURRË”!

Jeta me kishte rastisur të takohemi shumë herë në jetë me mësuesin tim Demush Memeti, madje edhe kur unë kisha arritur të bëhem profesor e gazetar dhe të kuvendojmë për shumëçka, por gjithmonë përballë tij mbeta vetëm nxënës modest dhe i dashur për të! Ti nuk ke vdekur mësuesi im, por vetëm ke ndërruar jetë! I lehtë të qoftë dheu i dashur dhe i nderuar mësues e pedagog Demush Memeti!

Lamtumirë mësuesi im i dashur! Shpirti yt pushoftë në PAQE!

Edhe një herë shprehim ngushëllime në emrin tim personal, në emër të drejtorisë e kolektivit të shkollës “Naim Frashëri” të Kumanovës.

(14.03.1945-22 MARS 2017)