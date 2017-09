Në teqen e Tetovës vendosin flamurin turk 20 herë më të madh se ai shqiptar

Ky është postimi i tij i plotë në Facebook:

“TURKOFILAT E BASHKËSISË ISLAME NË TETOVË Në Teqenë e Tetovës Vendosin Flamurin Turk 20 her më të madh se ai Shqiptarë.

TURKOFILAT e Bashkësisë ISLAME nè Tetovë Lartësojnë Turqit dhe ofendojnë shqiptaret dhe gjakun e DËSHMORËVE.

Askund ne institucionet turke ne Turqi nuk jan te vendosura

Flamujt Shqiptar, me se paku nje ne shenje Respekti ndaj Pashallareve

dhe ushtareve aleat shqiptar qe ishin pjes kualicioni i Perandorise

Osmane .

Ndoshta Bashkësia ISLAME dhe BABAI I TEQES SE TETOVËS

NUK JAN TË INFORMUAR NDAJ TRADHETIS NACIONALE dhe kundershtimit te

Ajeteve Kuranore ku kërkon i Madhi Zot qe Besimtaret dhe Pojput e

ndryshem te konkurojn me te mira dhe me te mbara me njeri tjetrin dhe jo

nenshtrim.

U Nënshtrua vullnetarisht Bashkesia ISLAME Shqiptare ndaj sllaveve dhe Turqve.”