Nëse japin dorëheqje ministrat e BDI-së, hapet rruga për zgjidhjen e krizës

Pse nuk zgjidhet kryeparlamentari dhe pse nuk japin dorheqje ministrtat e BDI-së!?

Partitë politike që kanë pajtueshmëri politike për formimin e qeverisë së re, LSDM, BDI dhe Alenca për Shqiptarët, detyrimisht do të duhet fillimisht të bëjnë mbarimin e seancës konstituve dhe të zgjedhin kryeparlamentarin.

Që është në pajtueshmëri të Rregullores së Kuvendit.

Që sipas marveshjes do të jetë shqiptar. Një tentim për të dalur nga kriza politike dhe institucionale. Me zgjedhjen e kryeparlamentarit, debllokohet kriza në institucionin ligjvënës.

Veprimi tjetër do të ishte : Më pas për t’a shtuar presionin, do të duhet që 8 Ministrat e BDI-së të japin dorheqje dhe 4 zëvendësministrat. Dorheqjet në këtë rast ka kush i konstaton, Parlamenti.

Me dorheqjen e ministrave të BDI-së, që janë një e treta e ekzekutivit, nuk mund të ketë rikonstruim të qeverisë por rizgjedhje e qeverisë së re.

Zaev si mandatar duhet ti koordinojë këto veprime institucionale.

Këto veprime institucionale, do të ndihmonin që faktori ndërkombtarë më lehtë të bëjë punën e vetë në ndërmjetsim dhe lehtësim, për të zgjidhur krizën politike.

(Status në Facebook i gazetarit dhe analistit Afrim Tanallari)