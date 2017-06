Nëse LDK hyn në koalicion me PAN, jap dorëheqje nga LDK-ja

Kandidatja për deputete nga radhët e LDK-së, Besa Gaxherri në një intervistë për gazetën “Bota Sot” ka pranuar se Lidhja Demokratike e Kosovës ka nevojë që të shkoj në opozitë dhe se më këtë të punoj më shumë më veten dhe të rikthehet më e fuqishme se kurrë. Ajo ka mohuar çdo mundësi të një koalicioni të mundesh me koalicionin PAN, deri për një koalicion të mundshëm më Vetëvendosjen ajo ka thënë se nuk do të ishte i qëlluar për shkak të programit të tyre socialist dhe ideve ndryshe nga LDK-ja. Gaxherri ka pohuar se në rast se LDK-ja shkon në koalicion në PAN ajo ose do të del si deputete e pa varur ose ta le fare politike. Koalicioni i kaluar në mes LDK-së dhe PDK-së, mendon Gaxherri që ka qenë fatal për LDK-në duke bërë kështu që elektorati i tyre ti dënoj më votë. Sipas saj votat e shumta që ka marrë Vetëvendosja kanë qenë nga ata të cilët duan që edhe këtë parti ta provojnë në pushtet.