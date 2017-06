Nga 26 ministra, vetëm Bujar Osmani deklaron pasurinë

Nga 26 ministra të ri deri tek Komisioni për antikorupsion pasurinë e ka deklaruar vetëm zv.kryeministri për eurointegrime Bujar Osmani, theksojnë kështu nga komisioni ndërkohë që listat akoma nuk janë bërë publike në faqen e komisionit, transmeton Zhurnal.mk

“Deklarim të pasurisë në bazë të funksionit që ushtron në qeverinë e re të sapoformuar ka bërë vetëm Bujar Osmani zv.kryeministër për eurointegrime”, kanë theksuar nga Komisioni, nga atje shtojnë se është obligim i secilit funksionarë që sipas ligjit të bëj deklarimin e pasurisë së tij.

Ndërkohë që në faqen zyrtare të komisionit ekzistojnë disa deklarime të pasurisë që kanë pasur funksionarët që më parë kanë qenë deputet. Kështu sipas të dhënave shumica prej tyre nuk kanë të deklaruar shtëpi në emrin e tyre. As shtëpi e as apartament nuk ka në emrin e saj ministrja e arsimit Renata Deskoska e as në emër të bashkëshortit ose të ndonjë familjari.

Shtëpi nuk ka as ministri i shoqërisë informative dhe administratës Damjan Mancevski, i cili në deklarimin e pasurisë si deputet ka deklaruar si pasuri të ëprbashkët dy toka ndërtimore në vlerë prej 215 mijë denarë në Cucur Sandevë. Veturë Seat Altea në vlerë prej 822 mijë denarë dhe dy kredi në vlerë prej 675 mijë denarë dhe 861 mijë denarë.

Ministri i bujqësisë Lupco Nikolovski si deputet ka lajmëruar shtëpinë e prindërve në Kriva Pallankë në vlerë prej 5.5 milion denarë me 226m2.

Shtëpi dhuratë ka edhe ministri i brendshëm Oliver Spasovski, 309m2 në vlerë prej 7.3 milion denarë.