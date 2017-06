Nisma e gjunjëzuar, kërkon mëshirë nga PDK-ja e AAK-ja

Nisma për Kosovën do ta braktiste gjatë rrugës bllokun e krijuar politik me PDK-në e AAK-në.

“Ky subjekt ka programin e vetë qeverisës dhe nëse nuk arrihen ato objektiva atëherë Nisma e prish marrëveshjen”, u shpreh Haxhi Shala, përfaqësues i Nisma për Kosovën në Rubikon të KTV-së.

“Këtu është një koalicion më i gjerë në të cilën bën pjesë edhe Fatmir Limaj. Në atë rast kur Nisma për Kosovën nuk arrin t’i përmbush objektivat e veta atëherë do ta dalë nga koalicioni”, ka thënë ai.

Shala kërkoi publikisht nga zyrtarët e të dy partive që mos ta injorojnë partnerin e koalicionit.

“Ne jemi subjekt në veti dhe nuk jemi as pjesë e PDK-së e as AAK-së. Ne jemi ne, këta janë këta, kështu që kisha kërkuar që edhe nga zyrtarët e PDK-së e edhe të AAK-së që mos të fillojnë me injorime”, ka thënë ai.