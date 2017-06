Një parti zvicerane mbështetje të fuqishme për Vetëvendosjen

Në një postim të vetin në Facebook, lidhur me zgjedhjet e ardhshme në Kosovë, është prononcuar edhe politikani shqiptar i Partisë zvicerane SP, Blerim Bunjaku. Në mes tjerash, ai ka shkruar:

„Të nderuar miq, pa marrë parasysh se cilën parti e simpatizoni, unë prap jam mik i juaj.

Por, pasi që shumica më kanë shkruar duke më pyetur se cilën Parti e simpatizoj, dua t`ju tregoj publikisht, që pasi janë bërë këto koalicione dhe sipas akuzave që ekzistojnë dhe sipas programit politik për një Kosovë me një të ardhme pozitive, unë e mbështeti Lëvizjen Vetvendosja.

17 vite mjaftojnë, Kosovës i duhet një ndryshim dhe jo një Fillim i ri. Jo vetëm me zemër, por i ftoj të gjithë që edhe me Kokë të votojnë.“