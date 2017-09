Një serb e bën nuse bijen (13) e vete dhe e shet për 15,000 euro nga Italia në Francë?!

-“Ai shet vajzën e vet 13-vjeçare, i cili me pas u arrestua në Firence” (“Vende come sposa la figlia tredicenne, arrestato serbo a Firenze“) eshte ky titulli i gazetave te Romës qe kia troditur Italinë, njofton agjencia e lajmeve “Presheva Jonë”.

Policia italiane ka arrestuar një shtetas të Serbisë (49) të dyshuar për vajzën e tij (13) shitet për 15,000 euro. Ajo u shti si një nuse për një bashkatdhetar që banonte në Francë. (“Un cittadino serbo è stato arrestato a Firenze dalla polizia con l’accusa di aver venduto la figlia tredicenne come sposa a un connazionale residente in Francia. Prezzo pattuito, 15.000 euro.“)

Të dy familjet ranë dakord së pari në telefon në konfidencialitet të rreptë rreth blerjes së të rese. Pas kësaj familja erdhi nga Franca në Itali për të pare vajzën dhe me rastin e këtij takimi është e përcaktuar me termin me të cilin ajo është menduar për të sjellë në familjen e të riut.

Serbët që blejnë të rene, gjithashtu vendosin kushtet

– Si për të shmangur zbatimin e kësaj marrëveshjeje, konsumatorët janë të kërkohet të mbetet vajzë e virgjër deri në martesë. Ata gjithashtu i kërkuan të rinjve të mësonin të bënin të gjitha punët e shtëpisë dhe të humbnin peshën. ati i së resë e mbetura 11,000 euro është dashur të marrë pas hershme pajtuar dhe ajo arrin në një familje të re – sipas raporteve të medias.

Për të përmbushur të gjitha këto, prindërit mbajtën një vajzë të mbyllur në shtëpi.

Ajo s’mund të largohej nga shtëpia. Pos sa her ealrgohjej duhejt te shoqerohjej me një nga anëtarët e familjes mashkullore. Ajo idlte ehre aps here (2-3 her ene muaj) kryesisht për të shkuar në dyqan për pazar, por në asnjë rast nuk e lejonin atë të dilte në qytet, madje edhe me përcjellje.

Edhe pse ata e mbajtën atë në kushte të kontrolluara rreptësisht, vajza ia doli ta shpëtonte. Ajo luajti një lojë në telefon dhe nëpërmjet telefonit ku perfshinte katër me lojtarë të tjerë. Ajo filloi të korrespondonte me një nga kolegët e saj. Djali raportoi me gjithë prindërit e tij për rastin në polici, pas së cilës babai i vajzës u arrestua.

Kundër babait të kësaj vajze, eshte ngitur një ankesë penale per trafikim, pas së cilës do të dëgjohet në zyrën e prokurorit.

