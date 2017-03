Njihuni me modelet e reja speciale nga Rolls-Royce (Foto)

Kompania Rolls-Royce ka angazhuar muzikantët e mëdhenj Roger Daltrey dhe Ray Davies për krijimin e modelit të limituar “Wraith”.

Rolls-Royce ka njoftuar në bashkëpunim me muzikantët do të prodhohen nëntë vetura coupe të frymëzuara nga “Muzika britanike”. Secila veturë do të ketë pjesë të këngëve më të njohura britanike. Këto vetura do të dalin në shitje në fund të vitit 2017, ndërsa të ardhurat nga këto shitje do të dhurohen për bamirësi.