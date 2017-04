Njihuni me vajzën e cila synon të bëhet presidente e Kosovës!

Vajza nga Kaçaniku shfaq se prej që ishte e vogël e kishte përcjell një ëndërr për të cilën beson fuqishëm se do ta realizojë. Me nostalgji kujton një dialog që kishte pasur me gjyshin e saj tashmë të ndjerë, i cili pak para se të vdiste kishte besuar se mbesa e tij një ditë do të bëhet lidere. “ Një fjalë ma ka lanë babgjyshi jem, ai gjithë kish qejf me u ba doktoreshë, pak pa vdekë me tha se ke me u ba kryetare i thash pse po thu ashtu, tha kqyre agës ti je tu punu për kryetare edhe ke me u ba kryetare edhe bash bash mos mujsh me u ba kryetare ti pa u ba ministre nuk ke me lanë e pa arrit këtu nuk ke me lanë “, rrëfen ajo me buzëqeshje, e me një ton me të ngritur thotë se kurrë nuk i është ndarë këtij vizioni.

Këtë ëndërr ajo mendon ta realizojë pasi t’ përfundojë studimet e doktoraturës, të cilat planifikon t’i bëjë jashtë shtetit. Studime të cilat kishte provuar t’i vazhdojë në Gjermani por për shkak të garancionit të lartë bankar dhe përvojës së punës e cila iu kishte kërkuar nuk kishte mundur.

Edhe pse deri më tani e kanë përcjellë vështirësitë për tu punësuar pasi që siç tregon ajo punëdhënësit arsyetoheshin se është e mbi kualifikuar për pozitat që konkurronte. Tani është e angazhuar si Zyrtare për Faljen e Borxhit në Administratën Tatimore të Kosovës, në një pilot projekt, mirëpo siç thotë ajo ende nuk është më një kontratë të rregullt të punës. Ajo është edhe Kryetare e Komitetit për Siguri Lokale në Kaçnik. Po ashtu është e angazhuar edhe në projekte të ndryshme në kuadër të OSBE dhe të Policisë së Kosovës.

E pavarësisht vështirësive që kishte hasur ajo shprehet optimiste “Ka me ndryshu situata, s’ka qare herë do kur do ajo çka është përcaktu për neve ka me ardhë”, thotë ajo.

Sllogan i saj është se “Sa më shumë që ke obligime aq më shumë ke kohë për gjithçka”.