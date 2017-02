Nora Istrefi do të donte që edhe kjo foto me Leonoren të zhdukej (Foto)

Nora Istrefi do të donte që edhe kjo foto me Leonoren të...

Këngëtarja Nora Istrefi ka ndryshuar shumë ndër vite. Ka ndryshuar stilin muzikor, por edhe pamjen e jashtme. Ka hequr shumë kilogram, e ka transformuar lukun, e po ashtu ka ndërhyrë në hundë dhe buzë.

Me pak fjalë, Nora nuk është ajo që e kemi njohur dikur dhe këtë e dëshmon shumë mirë edhe kjo foto ku ajo shihet pranë Leonora Jakupit. Nora po duket shumë ndryshe në çdo aspekt dhe sigurisht jo aq bukur sa ç’po duket kohët e fundit.

Thonë se Nora rrallë është e kënaqur me veten. E, me gjasë edhe këtë foto me Leonoren do ta zhdukte./Kosovarja