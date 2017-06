Nuk do ta besoni se ma çfarë pistolete është tenuar vrasja e ish ministrit Todorov (FOTO)

Pistoletë me të cilën është tentuar vrasja e Nikolla Todorov, nuk ishte i parrezikshëm siç dolën informacionet në opinion.

Nova jozyrtarisht mëson se arma me të cilën është shtënë ndaj Todorovit nuk ishte as me gaz e as i rëndomtë, përcjell TetovaSot.

Sipas burimeve, ka shumë të ngjarë se pistoleti ishte është një kombinim, dmth armë e përmirësuar me të cilin mund ta kishte vrarë.

Nga MPB këtë informacion nuk e konfirmojnë, duke thënë se ata janë duke punuar në ekspertizë si me armën ashtu edhe më tërë rastin./TetovaSot