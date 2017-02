Nuk i besoj dot BDI-së

Adelina Marku

Sela iu largua PDSh ngase nuk i besonte Thachit!

Ostreni iu largua BDI-se ngase nuk i besonte Ahmetit! Veseli u distancua nga Rufiu e sot nuk i beson Fadilit! Mbaj nje te drejte te citoj Nichen tek thote: ”nuk merzitem se me ke genjyer, merzitem se nuk mundem te te besoj me !” Deri ketu, legjitim eshte cdo largim i tyre apo cdo kacafytje . Une dua t’iua kem lakmine ketyre tre lidereve per vullnetin e tyre qe te rikthejne besimin tek BDI-ja . Bile dua te besoj fuqishem se keta te tre ( L.Besa tanime tregon ambiguitet!) mundohen te tejkalojne veten e tyre egopartiake ne emer te interesit shqiptar ne Maqedoni! Dhe deri ketu , deri ne kete pike sqarimi une qendroj mire! Papritmas me dalin perpara te gjitha shanset e djegura qe i kishte BDI-ja per te shkeputur veten nga Qeveria e te ri-kthente dinjitetin partiak por dhe besimin ne njerez! Te kthente vemendjen tek kauza e lirise se shqiptareve ne Mk. Per aq here me hapet dilema se perse Rama dhe Thachi(H.) nuk e keshilluan asnjehere Ahmetin qe te leshoje qeverine per kaq shume vite dalldisje te BDI-se njejte sich i keshillojne sot lideret tane per te besuar ne Platformen! Dilemat e mia mund te jene komplet paranojake e subjektive, por te tilla duken ngase nuk i besoj dot BDI-se qe shkaktoi katrahuren me te stermadhe nder shqiptare! Aq me shume vullgar me duket dhenia besim Z. Ahmeti per te negociuar me palet maqedone ligjin per perdorimin e gjuhes shqipe! BDI kurre nuk e permendi nevojen e ketij ligji derisa qeveriste pushtetin qendror e ate lokal, KURRE! BDI madje genjeu se e solli ligjin per perdorim te gjuhes shqipe! Me kete genjeshter fitoi cikle zgjedhjesh! Secili qe tenton te behet indiferent ndaj gjerave te vogla nuk mund t’i besohet kurre per gjera te medha ! Le mbetet paranoja ime, o Zot qofsha e gabuar, por nuk i besoj dot BDI-se…jane thelle te zhytur ne korrupcion e keqperdorim besimi votuesish ! Prandaj …sech e kam nje mllef se perse keta forca te reja politike e shpallen ate Kryeplak!!! …edhe Kanuni ligjerimin per Nje Kryeplak e ka ndrysh’!