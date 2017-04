Nuk i kemi tërhequr nënshkrimet, duam qeveri reformatore

Deputeti i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi në emisoonin Top Tema mohoi se partia të cilës i takon i ka tëhequr nënshkrimet për mbështetjen e qeverisë së re, përcjell agjencia e lajmeve INA.

“Nuk kemi sjellë vendim se a do të jemi pjesë e qeverisë. Kemi biseduar vetëm për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ne nuk i tërheqim nënshkrimet dhe do ta ndihmojmë procesin aq sa mundemi. BESA synon në qeveri reformatore si dhe Gjykatë Speciale që do të ndihmojë funskionimin e Prokurorisë Speciale”, deklaroi ai.

Ai tha se nuk mirë, që Nikolla Gruevskit sërish të pretendoj të zgjidhet kryeministër. (INA)