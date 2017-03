Madje, nënkryetari i BDI-së Nevzat Bejta ritheksoi që në Maqedoni nuk ka krizë ndëretnike dhe kauzë maqedonase, por tentativë për të shpëtuar kokën nga disa individë që bënë keqpërdorimin e pushtetit.

“Këtu nuk ka krizë ndëretnike. Sikur të kishte krizë ndëretnike, edhe protestat do të ishin masovike dhe nga të dyja palët. Shohim protesta nëpër qytetet e Maqedonisë lindore ku marrin pjesë nga 500 deri 1000 protestues. Në Shkup, maksimum pa pasur 5000 protestues. Këtu kanë problem disa individë të cilët tentojnë të mbrojnë veten duke u fshehur pas nacionalizmit. Duke i nënçmuar shqiptarët, tentohet të mbrojnë veten dhe të risin përkrahjen tek elektorati i tyre. Nuk njeh historia që ndonjë politikan që është marrë me nacionalizëm, shoqërinë ta ketë shtyrë përpara. Përkundrazi, shoqëritë e tyre i kanë çuar në humnerë. Në histori, politika nacionaliste është bërë për të mbrojtur interesat personale e jo për të mbrojtur interesat e komunitetit”, shtoi Bejta në intervistën për TVSH-në.

Duhet, shtoi Bejta, që patjetër liderët të respektojnë vullnetin e shumicës së deputetëve, ligjet dhe kushtetutën.

“Duhet të bëhet zgjedhja e kryetarit të parlamentit i cili do të jetë shqiptar, të formohet sa më shpejt qeveria e cila nuk do të ishte në kundërshtim me vullnetin e shumicës së qytetarëve. Duhet të mësohemi që të respektojmë vullnetin e shumicës”, deklaroi Bejta duke folur për tejkalimin e krizës së krijuar, sipas tij, artificiale në Maqedoni.

“Presidenti Ivanov ka presion edhe nga ndërkombëtarët që të rishqyrton vendimin e tij dhe të ja jap mandatin liderit të opozitës, Zoran Zaev. Pas formimit të qeverisë, urgjentisht duhet të punohet që drejtësia të vije në vend dhe të miratohen reformat e rekomanduara nga ndërkombëtarët dhe të intensifikohen bisedimet për inkuadrim në NATO dhe BE, atje ku e kemi vendin. Përndryshe, nëse nuk jemi gati të plotësojmë standardet e perëndimit, nuk kemi të drejtë të drejtohemi për mbështetje nga institucionet evropiane dhe pro-perëndimore. Ne duhet të marrim vlerat pozitive nga ata dhe të bëhemi pjesë e familjes ku respektohet drejtësia, liria dhe barazia”, shtoi mes tjerash Bejta.