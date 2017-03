“Nuk na duhet NATO dhe BE, por vetëm regjistrimi i popullsisë”

Me mesazhet “Tramp është hero”, “Nuk na duhet NATO dhe BE, por vetëm regjistrimi”, “Mos na gënjeni, nuk do kaloj” filloi sot protesta e nismër për “Maqedon të bashkuar njofton agjencia e lajmeve INA.

Organizatorët paralajmëruan se do të vazhdoj të ecin shtegut të nëjtë, të cilin e quajnë shtegu i shtetëror.

Ata theksuan se do të vazhdojnë protestat kundër platformës shqiptare, e cila sipas tyre cenon sovranitetin e vendit. (INA)