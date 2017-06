Nga këto rezultate, KQZ nxjerr fituese koalicionin PAN i cili ka marrë 35.33 për qind.

Me 25.39 për qind është renditur i dyti koalicioni LDK-AKR-AL.

Ndonëse me shumë pak diferencë me vota në mes të koalicionit të LDK-AKR-AL dhe Vetëvendosjes, kjo e fundit radhitet e treta me 25.22 për qind.