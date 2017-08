‘Nxehet’ Çairi, Bujar Osmani takon të rinjtë e BDI-së

Zv/kryeministri për Çështje Evropiane, Bujar Osmani sot është takuar me të rinjtë e Çairit për të nisur një fitore të madhe me kandidatin e BDI-së Visar Ganiun për kryetar të komunës së Çairit. Sipas Osmanit kandidatura e Visarit është mirëpritur gjithandej Çairit dhe bashkimi i të rinjve në këtë komunë do të jetë edhe një fitore e madhe.

“Besimi se BDI atë që thotë edhe ben ka bërë qe edhe ne kete dite te nxehte shtohet interesi i brezit te ri per te i bashkangjitur partise me te madhe shqiptare ne Maqedoni. Arsye per kete ishte edhe dhenia shanse te rinjeve. Kandidatura e Profesor Visar Ganiut eshte mirepritur gjithandej ne Komunen e Cairit, transmeton Aktuale.mk. “Besimi se BDI atë që thotë edhe ben ka bërë qe edhe ne kete dite te nxehte shtohet interesi i brezit te ri per te i bashkangjitur partise me te madhe shqiptare ne Maqedoni. Arsye per kete ishte edhe dhenia shanse te rinjeve. Kandidatura e Profesor Visar Ganiut eshte mirepritur gjithandej ne Komunen e Cairit, transmeton Aktuale.mk.

Keto jane vetem disa nga brezi i ri te cilet jane thellesisht te bindur se me Profesorin Visar, Çairi do te coje perpara shume projekte me rendesi per te gjithe qytetaret”, ka shkruar Osmani në facebook pas një takimi me të rinjët e Çairit.

