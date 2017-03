Nxënësve maqedonas që nuk kanë prindërit në VMRO, u ngjiten para me fotografinë e Adem Jasharit?!

Një qytetare e revoltuar nga Komuna Aerodrom e Shkupit, e banuar kryesisht me maqedonas, ka paraqitur në organizatën CIVIL maltretim të nxënësve në një shkollë fillore të kësaj komune. Sipas kësaj qytetare, nxënësit mbajnë me vete etiketa ngjitëse me pamjen e denarit maqedonas dhe me fotografinë e Adem Jasharit të cilat i ngjesin (vendosin) gjithandej në shkollë, shkruan Gazeta Lajm.

“Një pjesë e tyre i maltretojnë nxënësit për prindërit e të cilëve supozojnë se nuk janë përkrahës të VMRO-DPMNE-së. Ua ngjesin etiketat në shpinë dhe i maltretojnë. Fëmijët kthehen në shtëpi duke qarë dhe të traumatizuar. Sipas burimit tonë, drejtoria e shkollës nuk reagon”, ka njoftuar CIVIL.

Kjo organizat paralajmëron se do t’i drejtohet shkollës, autoriteteve komunale dhe policisë dhe do të kërkojë të ndërmerren masa adekuate.