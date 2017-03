O ju maqedonas budallej

Sulejman Mehazi

O MAQEDONAS, NGA JU VJEN RREZIKU, NGA SHKRIMET QIRILIKE SERBE-BULLGARE, APO NGA ALFABETI LATIN I SHQIPTARËVE?

O maqedonas, o ju që na konsideroni njēsoj si nacionalitetet tjera pakicë në shtetin me emrin e popullit tuaj, Maqedoni, që na urreni pa kufij, sikurse serbët e grekët që s’ju duan juve, ashtu edhe ju të njëjtët veprime bëni ndaj nesh. Po ju bëjmë disa pyetje të logjikshme e as sesi cinike e nënçmuese, juve bashkështetas maqedonas:

-Ç’jeni ju, maqedonas antik, apo maqedonas sllavë? Po të ishit popull antik atëherë do duhej ta flisnit ose greqishten ose shqipen, pasi argumentet historike e shkencore vërtetojnë se në këto territore kanë jetuar dy popuj me gjuhët e tyre të veçanta helase e ilire. Kjo argumenton se prejardhja e juaj është sllave, ardhacakë të ardhur në këto troje nga Rusia e largët.

-Nëse ju bashkështetasit e mi maqedonas do ishit popull me tradita kulturore, tradicionale, folklorike, gjuhësore e fetare autoktone e origjinale, pse atëherë grekët s’ua pranojnë identitetin tuaj kombëtar?, mos vallë identiteti juaj kombëtar është i dyshimtë?, pse bullgarët s’ua pranojnë identitetin tuaj gjuhësor?, mos vallë identiteti juaj gjuhësor është i dyshimtë?, pse serbët s’ua pranojnë kishën tuaj autoqefale ortodokse maqedonase?, mos vallë identiteti juaj fetar është i dyshimtë?

Pra, rrezikshmëria e qenies suaj kombëtare, gjuhësore e fetare nga cila anë vjen, nga shqiptarët që i urreni deri në pafundësi, apo nga serbët, grekët dhe bullgarët?

-O ju popull maqedonas naiv, si mund të jetë e rrezikshme për ju, gjuha shqipe, kur kurrgjë s’ka të përbashkët me maqedonishten si nga aspekti leksikor, fonetik, morfologjik, sintaksor e alfabete-drejshkrimore? Aq jeni popull i pa marrë veshtë e aq keni budallej politikanë e intelektualë sa që nuk e kuptojnë se nga ju vjen rreziku i qenies suaj kombëtare, gjuhësore e fetare.

Po nga ju vjen rreziku, a nga shkrimi qirilik serb e bullgar, apo nga alfabeti latin i shqiptarëve?, nga gjuha e juaj motër serbe-bullgare, apo nga shqipja e veçantë?, nga feja juaj e njëlloj ortodokse serbe-greke-bullgare, apo nga bashkështetasit tuaj shqiptarë me fe myslimane? Mos kjo tregon e argumenton se me të vërtete ju jeni ” veshtaçka nacia”, popull artificial.