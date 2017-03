O JU ME ATË GJUHËN TUAJ TË PËRZIER ME LESH SERBI, GREKU E BULLGARI

Sulejman Mehazi

I nderuar nacionalisti më i “madh” i popullit pa tradita, kombëtare, kulturore, gjuhësore, folklorike kopypaste

Maqedonase. Ty të kemi më “loçkë” se kryetarin e BDI-së, Ali Ahmetin, i cili jo që nuk mundi ta prish këtë shtetin tuaj Kopypaste serbe-greke-bullgare gjatë luftës së 2001, por edhe gjatë veprimeve të tij gjashtëmbëdhjetë vjeçare politike. Po ty be “loçki” republikës kopypaste që na e paskërke dashur të mirat tona shqiptare, sa i mençur paskërke qenë për njëzet ditë po do ta prishish shtetin tënd kopypaste jo vetëm për inatë të Zaevit i cili do tët’ burgosë, por edhe për inatë të Ali Ahmetit që ta vu jo vetëm samarin, por edhe sarmën keq,( si themi në në Tetovë), të tradhtoi e shkoi të bëjë dashuri me kundërshtarin e armikun tuaj më të ashpër Zaevin. Vallai bilahi të përkrahim ty! E di se me këto veprimet e tua politike të duam më shumë se të gjithë politikanët shqiptarë, për shkak se ata që 27 vjet mundohen ta ndajnë këtë shtetin tuaj Kopypaste, por s’mundin, e ty me kēto veprimet e tua fashizoide na gëzosh pa masë neve shqiptarëve. Për besë me e prish kētë shtet na e thysh për gjysmë ato të poshtmet, na kënaqish fare. Vetëm kështu vazhdoni kundër gjuhës shqipe e kundër shqiptarëve që t’ju hajë dreqi; a hiç s’mendoni se jetoni në mes të kallkapanëve shqiptare, andej Shqipëria, këndej Kosova, këtej Presheva e Bujanovci, në zemër tē shtetit tuaj kopipast me shumicë shqiptarë; a se mendoni se do t’ju zhbimë fare nga toka e dheut, o ju popull torollak me atë gjuhën tuaj të përzier me lesh serbi, greku e bullgari,