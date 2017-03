Sulejman Mehazi

(Të më falni miq të respektuar, në këtë shkrim të poshtëshënuar kam përdorur fjalë shumë të shëmtuara.)

Niçe thotë: “Me gungaçin me gunga fol, për shkak se ai nuk e di gjuhën e kulturës”.

O kungull Stambolli, o shul, o hajvan, o gjindihall, o raca e prishur e njerëzve të prishur maqedonas, o farë e hibridizuar trinomëshe serbo-greko-bullgare, po a ty do ta ndalish gjuhën më të thellë e më të lashtë pellazge-ilire-shqiptare, o truqelbur, po këtë gjuhë nuk kanë mundur ta zhdukin tri perandoritë më të fuqishme që mba mend historia njerëzore, ato, Romake, Bizantine e Osmane, e halli e hunda juaj e përqirur.

O tru kalbur e gojë prishur, a se sheh se gjuha shqipe hy në grupin e gjuhëve qiellore, kjo gjuhë do ekzistojë sa do ekzistojë hëna, dielli, yjet, nata, dita, stinët së bashku me vitet. O gojë e zemër pelini, a s’i sheh gjithë këto argumente kozmologjike gjuhësore shqiptare, a se vëren këtë lartësi qiellore të gjuhës sonë shqipe, në ditët e javës: e hënë, martë, mërkurë, e enjte, e premte, e shtunë, e diell, të gjitha këto fenomene qiellore e mbrojnë vet gjuhën shqipe, për shkak se rrjedhën e kanë nga lart. Po ty, o gërklan prishur, si i thua ditës së hënë, ponedelnik( mbasjopune), po të martës,( marsi), vtornik( e dyta ditë), po të mërkurës(merkuri), sreda( e midismja ditë), po të enjtes, cetvrtok(e katërta ditë,) po të premtes, petok( e pesta ditë), o skepkojril, o mumja e VMRO-së, a s’janë këto argumente të shenjtërisë qiellore të gjuhës sonë shqipe, o klyshi Gruevskit.

Kaq se u lodha duke të thënë e shkruar kaq fjalë të shëmtuara për ty o hibrid-birhibridi.