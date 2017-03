Objet: Projekti MENTORIS nga shoqata e inxhinierëve shqiptar ne Zvicer

Projekti MENTORIS nga shoqata e inxhinierëve shqiptar të Zvicrës – Albanian Engineering of Switzerland

Eshtë shoqata e pare profesionale e shqiptarëve në Zvicër. Kjo shoqatë është krijuar në vitin 2011. Për më shumë informata ju mundebi të konsultoni: http://www.a-e-s.ch/

Shoqata është krijuar nga Inxhinierë e Arkitektë shqiptarë që kanë mbaruar studime në Zvicër. Selia e Albanian Engineering of Switzerland është në Lozanë.

Anëtarët e shoqatës janë nga mbarë Zvicra dhe Albanian Engineering of Switzerland do të zhvillojë aktivitete në tërë territorin e Zvicrës.

Albanian Engineering of Switzerland është shoqatë e hapur për të gjithë personat e interesuar, pa dallim përkatësie dhe prejardhje.

Albanian Engineering of Switzerland ka për qëllim themelor të lehtësojë dhe zhvillojë platforma të shkëmbimit në mes të Zvicrës dhe vendeve të prejardhjes së Shqiptarëve.

Krahas prezencës së anëtarëve të shoqatës në nisma, aksione, dhe projekte që kanë të bëjnë me Kosovën apo rajonet shqiptare në Ballkan shoqata e inxhinierëve AES të Zvicrës janë duke realizuar projektin MENTORIS që ka synim të mbeshtesë të rinjët që janë duke kërkuar punë apo praktikë profesionale. Projekti është i mbeshtetur nga Konfederata Zvicrane, nga kantoni Vaud, dhe nga qyteti i Biel Bien. Projekti me objektivë specifik do mundohet të pregadis dhe mbështes të rinjët në autonomin e tyre profesionale duke i mbështetur në përpilimin e CV, të letrave motivuese, pregaditjen e dosjeve të prezentimit , të hapave të njohjeve të diplomave, marrjen e kontakteve me punëdhënsit potencial dhe njëherit për formën e kërkimit dhe prezentimit para punëdhënsitë. Dhe për ketë qëllim në kuadër të realizimit të projeketit Mentoris shoqata AES do organizojë dite informuese dhe puntori më 15 mars 2017 – programi në bashkangjitje .

(Migjen Kajtazi)