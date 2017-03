OF,OF CILËT NA NËNÇMOJNË HALLI I MAKEDONÇAVE TË GRUEVSKAVE

Sulejman Mehazi

Of, of cilët kanë mbetur të na nënçmojnë, halli i makedançave të Gruevskave, që se dinë veten se çfarë janë: po çfarë jeni o kaura: a Vardarska Banovina jeni, a Pirinska Makedonija, a Egejska Makedonija, pa na tregoni o makedonça i kujt është Goce Dellçevi, i juaji?, leshin e hamamit i juaji; po Qiril i Metodij, i kujt është i juaji?, leshin e arapit i juaji; po Kiril Pejçinoviq i kujt është i juaji?, leshin e përdredhur i juaji. Po Leka i Madh që i thoni ju Aleksandar Veliki, i kujt është, i juaji?, leshin e çatallit i juaji. Po Nënë Teraza, e kujt është? A e dini çfarë historie keni, histori por*dhe, fe*nde, mu*i, kak*leci, këlbaze, pështyme e të qirosur, o makedonça Banovine, Pirinske e Egejske. Bytha juaj na nëçmon shqipen, a ju kujtohet koha e ishjugoslavisë kur shkonim ushtarë, gjuhën tuaj makedonçe askush se merrte në dorë, si s’ju kujtohet sa e bythëpalarë ishte gjuha juaj makedonçe, sa të nënçmuar ishit para gjuhëve të tjera në ish-jugoslavinë e Titos.

Po tamam dhe ne shqiptarët i kemi fajet që u kemi lazdëruar pa kufij, vend që të flasim shqip me ju, ne për hatrin tuajin e lëmë shqipen tonë të lezetshme e kthehemi e flasim gjuhën tuaj që se njeh dhe Zoti i Madhërishëm. Plus e keqja e së keqes është te disa intelektualë shqiptarë që mendojnë se duke e ditur e folur maqedonishten llogariten si intelektualë të niveleve të larta. O ju vëllezër intelektualë a bën që sot e tutje kurrë më mos ta flasim këtë gjuhë të panjohur, po nëse duan të merren veshtë makedonçet me ne, le të komunikojnë në gjuhën tonë.

P.S. Shtiremi se e duam gjuhën amtare, por jo, sikur ta donim me të vërtetë me makedonçet do bisedinim shqip, e jo makedonçe. Mjerisht, sa mendjelehtë e naiva bëhemi, një makedonçe do hyjë në mes tre -katër shqiptarëve, në moment, për një kaur makedonçe, e abstrahojmë shqipen duke komunikuar në makedonçe. Në vend që ata, në mes shqiptarëve të bisedojnë shqip, ne e kthejmë bisedën në gjuhën e tyre, ky veprimi ynë, a s’është nënçmim i gjuhës sonë nga vet ne shqiptarët?