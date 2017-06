Operacion antidrogë në Maqedoni, disa të arrestuar

Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë (MPB) ka parandaluar dy raste të tregtisë së palejuar me marijuanë, ku nga liria janë privuar katër persona nga Maqedonia dhe dy shtetas të Shqipërisë. Siç njoftoi MPB-ja, aksionet janë realizuar nga ana e Departamentit për shkatërrimin e krimit të organizuar– Njësia për tregti të palejuar pranë MPB-së në bashkëpunim me shërbimet kompetente për luftë kundër drogës në Shqipëri dhe Greqi, ndërsa në koordinim me SELEK Qendrën e Bukureshtit, Rumani. Siç njoftohet SPB Ohër ka privuar nga liria K.H (48) nga Struga dhe S.A (34) nga Shkupi, të identifikuar si anëtarë të grupit ndërkombëtar kriminal. Kundër të dyve, si dhe kundër dy shtetasve shqiptar S.S.D (43) dhe A.Q (44) te Prokuroria Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar është parashtruar kallëzim penal për veprën penale “prodhim të paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekusorë”. Në bazë të hetimit të zbatuar është vërtetuar se K.H së bashku me S.A në shkurt të këtij viti organizuan furnizimin e 38.955 kilogramë marijuanë nga persona të panjohur nga Shqipëria, ku K.H së bashku me dy shtetasit shqiptarë S.A.D dhe A.Q, që të dy nga Pogradeci, Shqipëri, organizuan që ajo të bartet nga Shqipëria në Maqedoni në ujërat e Liqenit të Ohrit.