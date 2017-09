Ordanovski: LSDM-ja vlon nga pakënaqësitë

Sipas Ordanovskit këto pakënaqësi janë të lidhura me politikat kadrovike që po udhëheqin Zaev dhe Shekerinska dhe se akoma shumë kuadro të VMRO-DPMNE-së mbajnë pozita të rëndësishme në ekzekutiv.

“Dramë të cilën po e kalon LSDM pas tre muaj qeverisjeje është dramë e politikës kadrovike. Disa njërës të mençur kanë thënë se në politkë zatem nuk ka diç tjetër, përveç politkës kadrovike, pasi me çfarë njerëz do të rrethohesh, ashtu edhe do të përfundosh. Pas 100 ditësh në pushtet, pakënaqësitë nga politikat kadrovike, që në negociata mes veti po e udhëheqin Zaev dhe Shekerinska (e pastaj edhe me tërë kakofoninë koalicionuese) është shumë e madhe: në eshalonë të ndryshme të partisë vlon, opinioni zbavitet ose irritohet me zgjedhje të ndryshme “ mbrapa- shpejtësia e parë” në vende të rëndësishme dhe më pak të rëndësishme, në sektorë të tërë (në shëndetësi për shembull) dëshpërimi është thuajse ndjenjë që mbisundon, kurse qindra bartës të regjimit të kaluar, tani të liruar nga mobingu i vazhdueshëm psikologjik dhe kriminal të cilit i ishin nënshtruar për një dekadë, ende janë të ulur në mënyrë komode në ulëset e ndryshme të pushtetit ku vendosin për para, politika, udhëtime zyrtare dhe angazhime pune.”, shkruan në kolumnën e tij publicisti i njohur maqedonas Sasho Ordanovski.