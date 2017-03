Ordanovski: Zaev po negocion shpëtimin e Gruevskit dhe Mijallkovit!?

“…Nërkohë, Zaev edhe më tutje po refuzon ta formojë qeverinë. Po shtohen spekulimet se është futur në marrëveshje të ndyrë me Gruevskin dhe Ahmetin, se si Koka e Familjes (dhe ortaku i tij shqiptar) ta shpëtojnë lëkurën dhe si pjesa më e madh e neve, entuziastë që votuam për ndryshime, të na trajtojë si “të etur mbi ujë”. Po negociiohet për shpëtim personal për Gruevskin dhe Mijallkovin, gjë që duhet të materializohet deri më 10 prill, me disa zgjidhje të ‘qeverive tranzitore” dhe “intermeco” procedurale, kinse të shpëtohet Maqedonia. Zaevi ndoshta kalkulon se një Llatas i burgosur, do të mjaftojësi zëvendësim për burgosjen e një Gruevski?

(Pjesë nga kolumna e analistit Sasho Ordanovski, e botuar në plusinfo.mk)