Ore maskarenjë, mos e dhunoni shqipen tonë

BARDHEZI

Sermet Sulejmani

”Gjuha shqipe do të avansohet”?! Ku? Ku do të avansohet?! Tek noterët dhe gjykatat?… Bo-bo-bo, ajo u avansoka vetëm për shkak të Naser Zyberit dhe Ermira Mehmetit!… Amani ore, po deri kur kështu!? Mendoni se të drejtat tona na qenkan vetëm gjuha?… Ore maskarenjë, sa për gjuhën shqipe, Mbretëreshen e të gjitha gjuhëve evropiane, mos e dhunoni atë, ”shkel e shko”, se ajo s’do duroj te ”zhagitet” kurrë! Po a s’na thatë njëherë, ju ”rilindasit” tanë në Maqedoni, se gjuha shqipe do të jetë e barabartë me maqedonishten?!… Bo-booo, në ç’kohë maskarenjësh që jetojmë!…