Osmani i Lëvizjes BESA: Premtime me shumice “a la kvantashki pazar”

Kryetari i degës së Lëvizjes BESA në Kumanovë, Shenur Osmani ka atakuar partitë opozitare, gjegjësisht Aleancën për Shqiptarët, duke thënë se po manipulon opinionin.

Ja se çfarë shkruan:

Ne ditet e kaluara Kumanoven e pushtuan PREMTIME me shumice “a la kvantashki pazar”, “homle dhe hyxhime” per punësime te shumta per avancime “ku dhe sa te duash ti”. Partia me 2 deputetë e gjysmë + (gjysem Vesel & Qufë e Ostren), “shkrin” kronde e rrema, mblodhen Dega te Nendegave, qe ishin vir ne degë, dhe u mbush

nje “kultivator 509”. Bile edhe Nënën 80-vjeçare te kryetarit te Levizjes Besa e kishin kthy ne Partine e Shumë-Lumturisë. I kishin premtuar pavdekësine…

Morali ne politike jep sinjale, se ne nje ane, do t’i jepet fund nje politike te deshtuar, nje qeverisje me mashtrime e genjeshtra qe u pa, per gjate viteve te kaluara e ne anen tjeter, kthehet shpresa tek popullata jone per nje politikeberje reale per kacafytje me krimin e korrupcionin, me premtimet boshe, me demaskimin e konceptit

qytetare, qe Zaevi dhe Muki, e promovojne vetem te shqiptaret. Morali ne politike eshte virtyt i

pergjegjesise qe ne brendine e saj ngerthen detyrimin e marre nga votuesi ne formen e amanetit, se qellimi eshte fisnik dhe se angazhimet, perpjekjet do ta shtyne procesin te para.

Levizja BESA, si parti me e re ne skenen politike ne Maqedoni, qe fuqishem promovoi keto vlera

beri zhvendosje, deligjitimoi partite e vjetra dhe ato te derivuarat kinse si te reja…

“Ejvallah “.”,ka shkruar Shenur Osmani. (INA)

Comments

comments