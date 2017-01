OSMANI: Nuk bëjmë tifozllëk për njërën palë ose tjetrën. Pesë opsionet mbeten në fuqi

Anëtari i kryesisë së BDI-së Bujar Osmani deklaroi se pesë opsionet mbeten në të njëjtën fuqi të mundshme të analizimit.

“Secili opsion ka ‘për’ dhe kundër. Parimi është i tillë që shqiptarët i bënë të rëndësishëm në zgjedhje. Nuk kemi koalicionime ideologjike, pasi MO-ja ka definuar dy komunitetet kryesore në zgjedhjen e përfaqësueve të tyre dhe ata bëjnë qeveri.

Nuk na intereson neve fati politik as i Nikolla Gruevskit e as Zoran Zaevit. Nuk bëjmë tifozllëk për njërën palë ose tjetrën. Neve na kanë besuar shqiptarët me ato vota që i kemi dhe se kemi mandatin e plotfuqishëm në emër të shqiptarëve”, deklaroi Osmani në emisionin 200.

Ne po tentojmë të mos u bëjmë dëm shqiptarëve. Ne kemi qenë në koalcion edhe me VMRO-në, por kemi marrë 153 mijë vota, u shpreh ai.

“Ne e kemi pasur fatin të tillë që prej neve gjithmonë të varen fatet politike dhe të vendoset edhe për shtetin, ndoshta për të marrë edhe vendime jopopullore. E tillë është edhe kjo situatë, dhe po shohim tani interesat afatgjate të shqiptarëve. Prandaj flasim për parime, jo për politika ditore.

“Nuk mund të ketë qeveri me një parti politike e cila nuk do pranon avancimin thelbësor të gjuhës shqipe në mënyrë të barabartë në gjithë territorin e Maqedonisë. Do të thotë një ligj që do të avancojë përdorimin e shqipes…”, theksoi Osmani.