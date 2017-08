Osmani: Të zhgënjyert e BDI-s, t’i vtojnë partitë shqiptare dhe jo konceptin kinse qytetar të Zaevit!

Shkaktar kryesor per votimin e LSDM-ës nga trupi eloktoral shqiptarë, eshte deshperimi nga politika korruptivo-kriminale nga nje klase e vogel politike, ne krye me dyshen Ali Ahmeti dhe Musa Xhaferi. Votuesit e deshpruar te elektoratit te BDI-së te “shqelmuar” nga kjo klasë politike, ISHIN VOTUESIT E LSDM-ës,ne zgjedhjet e 2016

dhe tani potencial votues ne zgjedhjet lokale.

Levizja Besa, si forcë politike me e madhe ne vend, dhe Aleanca si parti me “kallaballek”,qe

mbaroi me “flirte”, jane subjektet qe duhen te votohen nga elektorati i zhgenjyer i BDI-së, e ne

asnje menyre te mos votohet koncepti gjoja qytetar, premtues si babadimer,po ne fakt MASHTRUES i LSDM-es.

Jemi deshmitar se ketyre diteve jane ngrit ne kembe shume diplomat me” pervoj”, shume Levizje te sapo themeluar me”urgjencë”, veteran te luftes, disa krahë te Vesel Mehmedit te shperndare “nder lotë” ; e gjithe keta po thërrasin ta bejne UNIFIKIMIN E VOTES SHQIPTARE, per zgjedhje lokale. Keta te “merakosur deri ne alivanosje”-respekt per disa- po e bejne dëmin me te madh shqiptareve, bejne huti, kurse ne fakt ndihmojne agjenden e BDI-së, pse jo edhe te ndonje sherbimi informativ.

Adresa per votim eshte Levizja Besa, po si mos “t’i nxoje krejt” votuesit si levizje, atehere eshte Aleanca shqiptare, qe do te çojne proces para.

Shenur Osmani Kryetar i Lëvizjes BESA – Kumanovë.

/Lajm/

Comments

comments