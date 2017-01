Osmanlinjtë  e Erdoganit abuzues të vlerave tona shqiptare! (foto)

Shkruan Asllan Dibrani

Reagim kundër Gëzim Kelmendi abuzues i vlerave tona kombëtare, perandorinë osmane nuk e cilëson si pushtuese, të shqiptarëve!

Deputeti i pavarur Kuvendit të Kosovës, Gëzim Kelmendi, përmes opinioneve të tij të njëpasnjëshëm, nuk ka të ndalur por,bënë abuzimin ,përdhunimin dhe zhvlerësimin e vlerave tona kombëtare!.Shqiptarët identitet të vetin kanë figurën e Skënderbeut. Pikërisht ky turkoman i përzier edhe me tjera nacionalitete fyen zotin Hashim Thaçin duke kritikuar ditëlindjen e Skënderbeut si përkujtim ,për një figurë të vetme kombëtare qe la gjurmët e veta ne historinë tone kombëtare ne luftën kundër perandorisë osmane…

Në pamje Hashim Thaçi, Erdogan dhe Kelmendi

Sipas Kelmendit, perandorinë osmane nuk e cilëson si pushtuese, te shqiptarëve. Ai me tutje shpreh pezmin kundër Thaçit se po e hidhëruaka Erdoganin , “Sulltanin e vogël të Turqisë me këtë deklarate”

Citojmë pastaj me tutje se :”Presidenti Erdogan ka bërë dhe vazhdon të bëj shumë për Kosovën, dhe ky epitet që sot ja dhatë perandorisë osmane, duke e quajtur pushtuese, ju e goditët keq Erdoganin, e goditët keq Turqinë dhe gjithë ata shqiptarë që perandorinë osmane nuk e cilësojnë pushtuese. -Nëse i referohemi termit të juaj ” pushtues” për perandorinë osmane, mos harro se pjesë përbërëse e kësaj perandorie osmane kanë qenë shumë shqiptarë, dhe sipas jush ne i kemi vetpushtuar trevat tona”.

Është e drejt e secilit të mendoj si të do për perandorinë osmane. Por dallimi ekziston vetëm të ai që është shqiptar dhe që s’është shqiptar. Por të thotë dikush që “Osmanlinjtë” s’kanë qenë pushtues, ai ose është analfabet ose është i çoroditur,shitur,jo shqiptar ,antishqiptar,abuzues,injorant,puthador ,sahanlëpirës etj . I them Gëzim Kelmendit se Skënderbeu është themelues i kombit Shqiptarë, dhe inspirim i popullit tonë për liri dhe identitet.

-Skënderbeu është Heroi ynë Kombetar. Ai është me i madhi, është frymëzimi ynë për liri dhe pavarësi. Për aq sa jetoi, nuk kishin se çka t’i bënin për 25 vjet ish pushtuesi dhe barbarizmi osman. Skënderbeu nuk vrau shqiptar, por vrau tradhtarët qe u bënë me pushtuesin sikurse Gëzim Kelmendi. Dhe mire ua bëri se tradhtaret duan plumbin ne lule te ballit kur ti tradhton idealet dhe vlerat kombit në frontin e luftës.

Mbeturine osmane janë te gjithë ata qelbanikë, ata të mjerë, ata të cilët kanë ardhur nga stepat aziatike dhe na kontaminojnë vendin tonë të shenjtë.

Sipas tij, Turqia nuk ka qenë pushtues i Shqipërisë, por vetëm ka sunduar me këtë vend dhe si e tillë duhet trajtuar si vend mik!? Bile e patëm edhe Sinan Hasanin President të Jugosllavisë. “Qe krahasuar me Perandorinë Osmane i bie Sulltan i Jugosllavisë”

Vazhdon me tutje dhe citojmë si me poshtë:”Nëse i referohemi termit të juaj ” pushtues” për perandorinë osmane, mos harro se pjesë përbërëse e kësaj perandorie osmane kanë qenë shumë shqiptarë, dhe sipas jush ne i kemi vetpushtuar trevat tona.”

Sipas kësaj “logjike” i bie se as regjimet jugosllave dhe serbe nuk paskëshin qenë “pushtues”, sepse “pjese përbërëse (e këtyre regjimeve) kane qene edhe shume shqiptarë…” ! Ne se bashku me sllavët (përkatësisht serbët) i paskëshim “vetpushtuar” dhe “vetsunduar” “trevat tona” shqiptarët e pa disiplinuar i paskemi ndëshkuar !!!

-Perandoria osmane ka qenë një nder pushtuesit më të këqij në historisë e njerëzimit. Kane qene okupator qe na kanë pushtuar me dhunë dhe me dhunë është largu.

Tu vije turp o llumi i kombit, ju që fyeni veten tuaj “nëse je shqiptar”, nuk doni ta dini për kombin. Po pse o fytyra të ndyra futni hundët në hallet që ka Kosova jonë. Ju jeni bukëshkeluri i Kosovës. Neve na identifikon kombi e jo feja o i shitur sipas opinionit tuaj qe Ordoganin e Turqisë e përkrahni përzemërsisht, kur ai po mohon identitetin e mese 15 milion shqiptarëve në Turqinë e sotme…Ai po mohon së paku tu lihet e drejta e hapjes se ndonjë shkolle në gjuhen shqipe.Ai investimet qe bene ne Kosove e ropi atë popull duke ja marr trefishin!!!

Është mëkati dhe ofendimi me i madh i parlamentit te Kosovës qe i ka brenda kësi “matrapazi politik të ulet dhe ta njollos atë ulëse për te cilën kanë dhanë jetën bijë dhe bijat më të mira të këtij kombi sot soji i yt njollos vlerat tona përmes atij kolltuku?.

Ka ardhur koha që këtyre mercenarëve të rekrutuar nga qendra te ndryshme anti shqiptare nga lindja, tu ndalohet me ligj aktiviteti dhe veprimtaria e tyre destruktive!

Mendoj se ka ardhur koha që këtyre mercenarëve të rekrutuar nga qendra te ndryshme anti shqiptare nga lindja, tu ndalohet me ligj aktiviteti dhe veprimtaria e tyre destruktive dhe anti kombëtare, sepse jam i sigurt se nëse vonohemi ne këtë drejtim kam frikë se një ditë Kosova do te shndërrohet ne një çerdhe te rrezikshme te terrorizmit klasik islamik nga përgatitja e xhihadisteve shqiptarë qe u përgatiten përmes këtij soj dhe me qindra djem dhe vasha tonat ranë viktimë edhe vdiqën si mercenar në Siri…

Kur lexon kësi pafytyrësish nuk ka se si të mos ballafaqohesh me pyetjet që të parashtrohen nga vetja: -Ku janë akademikët tanë të cilët paguhen nga taksat tona e që nuk reagojnë kundër këtyre pafytyrësive të përditshme(për çdo ditë më intensive) të këtyre shpellorëve me mendësi mesjetare?

-Deri kur do të durojmë që plehra të tillë, të shajnë çdo gjë të shenjë kombëtare të shqiptarëve, pa u hyrë një therë në këmbë, si ky far melezi shqipfolës Gëzim Kelmendi dhe sojsëzët nga kasta e tij?

Kësaj pune i thonë: Kur Turk-kopilët shqipfolës vahabist i keqpërdorin rrjetat sociale për propagandë antishqiptare duke mohua vuajtjet e popullit shqiptar nën terrorin 500 vjeçar të barbarëve turq dhe zyrtarët tanë nuk reagojnë! Kjo s’ka koment!?.

Ta rikujtojmë vetëm një dëshmi para pak javësh Erdogani kërkoj zyrtarisht ta burgosin Berat Buzhalen, gazetar i yni kosovar vetëm qe shprehu pakënaqësinë me qeverisjen e tij!!!

Nuk i kuptoj pse mediat u japin vëmendje mediatike shqiptarofobave vahabist sikur Kelmendi! Kelmendi e ka vendin ne burg shumëvjeçar për frymëzim dhe përkrahje te terrorizmit vahabist e jo të lejohet të llomallitë lirshëm nëpër kuvend dhe nëpër media. Ky far injoranti merr pagë nga kuvendi i Kosovës dhe të njëjtën kohë merr mëditje nga Irani dhe Turqia për me lobu për interesa e tyre.

Çka presin që nuk reagojnë organet e shtetit kundër këtyre ofendimeve kaq të rënda ndaj të shkuarës, të sotmes e të ardhmes tonë? Mos po presin që populli ta merr drejtësinë në duart e veta. Po ndodhi kështu nuk do të mund të i ikin përgjegjësisë as politikat kosovar dhe në trevat tjera shqiptare qe bien ndesh me vlerat tona kombëtare duke lejuar dhe privilegjuar këta soj antikombëtarësh të abuzojnë me vlerat tona kombëtare. -Po shihet qartë se kësaj egjre do t’ia shohim sherrin! Akademia Serbe ,ajo greke,ruse , çmos kanë bërë dhe po bëjnë qe ta përvetësoj Historinë dhe Heronjtë si Gjergj Kastrioti-Skënderbeun,Aleksandrinë e madh ,Nënë Terezën etj etj. Botërisht dihet tashme se Heroi i ynë Kombetar, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu ishte-është shqiptar dhe mbetet shqiptar. Ky Gëzimi dhe te ngjashmit janë duke e ndihmuar pa, apo me vetëdije akademinë serbe…

Tradhtarët dhe abuzuesit dhe të shiturit për çdo ditë i mihin varrin kombit tonë!!!

-Vetvetiu shtrohet pyetja:Çka nëse e mohon dikush “Skënderbeu gjëja se nuk është Heroi Kombetar i Shqiptarëve”Pasojat do te vinë, që te përballësh me shumë kontradikta historike si me poshtë: Do të duhet te përballesh me gjithë Historiografinë Evropiane!!! Skënderbeu ynë është jo vetëm Heroi i Shqiptareve, por edhe një hero nga shpëtimtarët e Krishterimit dhe vlerave Evropiane!!! Të hedhesh poshtë Skënderbeun, se gjoja qenka vetëm i katolikëve, do te thotë se katoliket nuk qenkan shqiptarë !? Ta mohosh Skënderbeun duhet te përballesh edhe me Marin Barletin nder veprat ma reale për Skënderbeun! Ta mohosh Skënderbeun duhet të përballësh me Naim Frashrin! Ta mohosh Skënderbeun duhet të përballësh me gjithë Rilindësit e mëdhenj te letërsisë shqiptare! Ta mohosh Skënderbeun duhet të përballësh me Fan Nolin! Ta mohosh Skënderbeun duhet të përballësh me Aleks Buden dhe gjithë plejadën e Historianëve tanë të shquar!

Për fund ftoj te gjithë shqiptarët, që mos të rrime dele pran tradhtareve abuzuesve dhe të shiturve qe për çdo ditë i mihin varrin kombit tonë!!!