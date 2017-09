Pajaziti: Këto zgjedhje do të jenë nga më të egrat

Që në raundin e parë dy partitë politike maqedonase, Lidhja Social -Demokrate e Maqedonisë dhe VMRO DPMNE, do të garojnë në koalicion me disa parti më të vogla brenda vetes.

Përderisa partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Lëvizja Besa, Aleanca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare, kanë vendosur që në rrethin e parë t’i masin forcat të ndara, duke lënë të hapur mundësitë e bashkëpunimit në rrethin e dytë, kur në garë do të mbeten dy kandidatë, të cilët do të sigurojnë më shumë vota.

Vetëm Aleanca për shqiptarët është prononcuar zyrtarisht, duke theksuar, se në komunën e Kërçovës do të mbështesë kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim, që në raundin e parë, për të mos rrezikuar drejtimin e kësaj komune nga shqiptarët.

Partitë politike shqiptare kanë arritur ujdi që të dalin me lista të përbashkëta për Këshillat Komunal në Manastir, si dhe Komunën e Gazibabës së Shkupit.

Por, nuk kanë arritur marrëveshje për të garuar me listë të përbashkët në Qytetin e Shkupit, si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal për të siguruar një numër më të madh të këshilltarëve komunalë.

Sociologu, Ali Pajaziti, duke komentuar mos bashkëpunimin mes partive politike shqiptare, konsideron se në skenën politike shqiptare dominon ndjenja e triumfit të personave të caktuar.

“Partitë politike shqiptare garojnë të ndara ose “solo” kundrejt partive politike maqedonase të cilat garojnë në koalicione të mëdha sepse në bllokun politik shqiptar deri më tani kemi pasur një parti të madhe e cila vetes i ka përshkruar tipare dominuese në skenën politike shqiptare, po në zgjedhjet e fundit përjetoi një zbehje të madhe. Pastaj, kemi një parti shqiptare e cila është në komë, fati i së cilës do të përcaktohet në këto zgjedhje dhe partitë e tjera të dala në skenën politike nuk janë të profilizuara si duhet, dhe edhe në vend se të garojnë me oponentin e tyre kryesor ata garojnë mes vete” ka thënë Pajaziti.

Megjithëse nuk është lajmëruar zyrtarisht koalicioni mes partnerëve të koalicionit qeverisës, Lidhjes Social – Demokrate të Maqedonisë që udhëhiqet nga kryeministri, Zoran Zaev dhe Bashkimit Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit, zyrtarë brenda këtyre dy partive bëjnë të ditur se këto dy parti do përkrahin kandidatët e njëra tjetrës në komuna të caktuar siç është Qyteti i Shkupit, si dhe komuna e Tetovës, Gostivarit, Cairi etj.

Ndryshe, nga dikasteri i Policisë, kanë theksuar se janë të gatshëm për të realizuar një proces të qetë, korrekt, duke vepruar në suaza të parandalimit të çfarëdo keqpërdorimi të pozitës të cilido funksionar në procesin zgjedhor.

Njohësit e çështjeve politike thonë se këto zgjedhje vendore, të gjashtat me radhë që nga pavarësia e Maqedonisë si shtet, do të jenë nga më të ashprat për vetë faktin se partitë politike shqiptare garojnë me personat më të fuqishëm të partive siç janë drejtuesit e partive, deputetë, ministra etj.

“Këto zgjedhje do të jenë ndër zgjedhjet më të egra, për arsye se partitë kanë hyrë në këto zgjedhje me elitat politike, hyjnë me atë motivin “tani ose kurrë” kjo do të rëndojë atmosferën në zgjedhje. Me vetë faktin se tanimë edhe në listat zyrtare të kandidatëve për kryetar komune kemi liderë të partive politike, parti që garojnë me deputetë, ministra, e rëndojnë këtë situatë dhe kjo do ta rëndojë shumë skenën politike pas zgjedhjeve vendore” ka thënë për Radion Evropa e Lirë, ish kryetari i Komunës së Tetovës, dhe njohës i çështjeve politike, Alajdin Demiri.

Ndryshe më 14 tetor do të votohet për zgjedhjen e kryetarëve të 80 komunave dhe qytetin e Shkupit, si njësi e veçantë e vetë administrimit lokal me dhjetë komuna urbane.

Fushat zgjedhore do të fillojë më 25 shtator në mesnatë dhe do të përfundojë më 13 tetor./REL